Kamyon, kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonun önünde giden kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonun önünde giden kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Pozantı Tarsus istikameti Damlama mevkisinde meydana geldi. Pozantı’dan Tarsus istikametine seyir eden Ali D. (44) idaresindeki 42 ACF 318 plakalı kamyon, önünde seyreden İbrahim Öztürk’ün (42) kullandığı 33 EEY 82 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 42 ACF 318 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Ercan Akgül (49) ile Halit Donat hayatlarını kaybetti. Sürücü Ali D., ile birlikte diğer kamyonda bulunan Narin Karalı (54) ve Hazal Çimli (22) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı TEM otoyolu tek şeritli trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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