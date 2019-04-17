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Kamyon kahvehaneye daldı: 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 3 kişi yaralandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:14
Kamyon kahvehaneye daldı: 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi 7371 Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 EB 499 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freninin boşaldığı iddiasıyla duramayarak kahvehaneye daldı. Kazada sürücü ve kamyonun altına giren 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kahvehanede bulunan 3 kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Hasan Küçükdemir (55) ve Haki Küçükdemir’in (60) özel bir hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken, sürücü ise Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kahvehanenin sahibi Ali Küçükdemir, “Ben olay sırasında dışarıdaydım. Kahvehanenin karşı sokağından kamyonun sokağa hızla geldiğini gördüm. İnsanları uyarmak için ‘araba geliyor, kaçın’ dememle birlikte kamyonun içeri girmesi bir oldu. İnsanların hayatı bu kadar mı ucuz? Orada insanlar vardı. Bağırmasam 10 kişi altında kalacaktı. Benim ikazımla insanlar kaçtı ama amca çocuklarım Haki ve Hasan Küçükdemir kamyonun altında kaldı. Biz kamyonun altından çıkardık. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır" dedi.


Kamyondan son anda kaçan Muhlis Küçükdemir ise, “Kahvede oyun oynuyorduk. ‘Kaçın’ diye ses duyunca ben kaçtım ama kamyon insanları altına aldı” diye konuştu.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:14
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