Kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freninin boşaldığı iddia edilen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 EB 499 plakalı hafriyat yüklü kamyon duramayarak kahvehaneye daldı. Kazada kamyonun altına giren 2 kişi ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü ile birlikte kahvehanede bulunan 6 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Hasan Küçükdemir (55) ve Haki Küçükdemir’in (60) özel bir hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken, sürücü ise Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.