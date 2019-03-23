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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Aksaray’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Aksaray’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ç. (45) idaresindeki 68 DT 563 plakalı kamyon, Murat A. (37) yönetimindeki 68 HL 534 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmasın etkisiyle kamyon ile otomobil refüje çıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sultan A. (29), E.A. (4), A.A. (8), D.A. (11) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Murat A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:05
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