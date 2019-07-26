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Kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırdı: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır-Bismil karayolunda bir kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:16
Kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırdı: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır-Bismil karayolunda bir kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, taklalar atarak durabildi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır Bismil Karayolu Yuvacık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan ve direksiyonu sağ tarafta bulunan Avrupa plakalı araç, bir kamyon tarafında sıkıştırıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, taklalar atarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:16
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