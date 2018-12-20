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Kamyon devrildi, tonlarca sebze yola saçıldı

Muğla’nın'da sebze yüklü bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken devrildi. Kaza sonrası tonlarca domates ve sebze yola saçılırken kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı

20 Aralık 2018 Perşembe 07:04
Kamyon devrildi, tonlarca sebze yola saçıldı

Edinilen bilgilere göre kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nden yüklediği domates ve sebzeleri Manisa'ya götüren Hakan Akbaş idaresindeki, kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İHA'nın haberine göre; kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından kara yoluna saçılan domates ve sebzeler nedeniyle ulaşım trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin iş makinaları ile yol temizlenirken, etrafa saçılan domatesler ve sebzelerin sağlam olanları toplandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:15
  1. Manisa
  2. Antalya
  3. Fethiye
  4. domates
  5. Muğla
  6. trafik kazası
  7. sebze
  8. yaralılar
  9. kamyon devrildi
  10. trafiğe kapandı
  11. yola saçıldı
  12. son dakika
  13. son dakika Gündem Haberleri

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