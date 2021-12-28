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Gündem Kamyon camiye daldı!
Gündem

Kamyon camiye daldı!

Suudi Arabistan’da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 13:27:00 -
Kamyon camiye daldı!

Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü, aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı, sonra da El Ammar Camii’ne daldı.

Meydana gelen kazada, camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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