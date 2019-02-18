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Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Antalya karayolunun 7. kilometresi kaçış rampaları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Ç. idaresindeki 68 AAD 732 plakalı tomruk yüklü kamyon kaçış rampalarının bulunduğu bölgede frenleri tutmayınca sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Devriye halinde bulunan ve kazayı gören bölge trafik ekipleri lastikleri alev alan kamyona, kendi araçları ve diğer araçlardan aldıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
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