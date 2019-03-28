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Kamyon arkası yazısı başına bela oldu

Bursa’da bir sürücü yolda seyir halinde iken önünde seyreden bir aracın arkasında yazan yazıyı fark etti.

28 Mart 2019 Perşembe 14:23
Kamyon arkası yazısı başına bela oldu

Bursa’da bir sürücü yolda seyir halinde iken önünde seyreden bir aracın arkasında yazan yazıyı fark etti. Kadına hakaret içerikli yazıya kızan genç kadın, fotoğrafı çektiği aracı gerekliyerlere şikayet ederek, sürücüsünün ceza almasını sağladı.


Olay, Bursa’da meydana geldi. Trafikte aracı ile seyir halinde iken önünde seyreden 16 JVD plakalı aracın arkasında “Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter vurdurmaya mahkum kalırsın” yazısını gördü. Kadınlara hakaret içerikli yazıdan rahatsız olan kadın sürücü aracın fotoğrafını çekerek yetkili mercilere şikayetçi oldu.


Şikayeti alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın peşine düştü. Araç şikayetten birkaç dakika sonra Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulundu. Aracının trafik ekiplerince durdurulmak istendiğini fark eden sürücü ise aracı bırakıp kaçmaya çalıştı. Sürücüyü kaçamadan yakalayan ekipler, şahsın ehliyetsiz olduğunu fark etti. Aracı trafikten men eden trafik polisi şahsa toplam 4922 lira para cezası keserek, şikayete konu yazıyı da söktü.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:23
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