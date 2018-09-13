Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120 memur işçi alımı yapılacak

Kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarını genellikle KPSS puanıyla almakta. Ancak bazı durumlardan alımlar KPSS şartı aranmaksızın yapılmakta. Milli Eğitim, Çalışma ve diğer bakanlıklar İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapmakta. Bu bağlamda kamuya toplamda 12 bin 120 memur ve personel alımı yapılacak.

Kamuya KPSS şartı ile alım yapılsa'da bir çok kamu kurumu Kamu Personeli Seçme Şartı olmadan işçi personel alımı yapmaktadırlar. Buna görei Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları en az ilköğretim mezunu alım yapmakta ve İlköğretim mezunu pozisyonlarında kura çekimi yapmaktadırlar. Bu nedenle ise adaylardan KPSS şartı aranmamakta.

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTI

Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvuru yapabilirler. Buna göre adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Söz konusu ilanlarda adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir Suç Hükümlülüğü Olmamak ( Eski Hükümlüler Hariç ) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ( Engelli alımlar hariç ), Erkek adaylar için askerliğini yapmı veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır. 12 bin 120 kişilik boş kadro ile ilgili ilanların hepsini tek tabloya topladık. Bu tablo sayesinde bütün ilanlara ulaşabileceksiniz. Tablo içerisinde, Son Başvuru tarihi, KPSS şartı olup olmadığı, İlanın detayları ve alım yapacak kurumlar hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

12 BİN 120 MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alım başvurusu nasıl yapılır sorusu ise başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılmakta. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylar başvurularını belirtilen başvuru süresi içerisinde yapmak zorundadırlar. Bazı kurumların başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılıyor. Bazı kamu kurumları ise başvurularını Elektronik yolla, Şahsen veya e-posta yolu ile almaktadırlar. Bu tür başvuru bilgileri ilanların içerisinde yer almaktadır.