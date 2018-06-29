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Kamudan istifa edenler YSK'dan gelecek haberi bekliyor

Milletvekilliği için istifa eden ancak seçimde beklediğini bulamayan kamu personelinin kulağı Yüksek Seçim Kurulu’nun duyuracağı kesin seçim sonuçlarında.

29 Haziran 2018 Cuma 08:11
Kamudan istifa edenler YSK'dan gelecek haberi bekliyor

24 Haziran seçimleri nedeniyle kamuda çok sayıda adaylık istifası yaşandı. Meclis hayaliyle görevlerinden ayrılan bürokratlardan önemli bir kısmı hayal kırıklığına uğrayarak ‘aday adayı’ statüsünden ‘adaylığa’ terfi edemedi. Aday olanlardan bazıları ise seçim sandığından çıkamadı. Seçim sürecinde istifa eden ancak aday adayı olamayan kamu görevlileri YSK'nın sonuçlarını açıklamasını beklemeden kurumlarına dönebildi. Seçilemeyenler ise YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasını takiben 1 aylık içinde kurumlarına başvuru yapabilecek. Ancak adaylık için istifa eden yargı mensubu ve askeri personel dönemeyecek.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:11
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