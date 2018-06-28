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Kamuda yeni dönem başlıyor! Vatandaş memnuniyeti ön planda olacak

24 Haziran seçimi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine resmi olarak geçiş yapıldı. Bununla birlikte bürokrasi de yeniden şekilleniyor. Başbakanlık’taki personel ve kurumların yerleri değişiyor, yeni dönemde vatandaş memnuniyeti ön planda tutulacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:43
Kamuda yeni dönem başlıyor! Vatandaş memnuniyeti ön planda olacak

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'de yönetim sistemi değişti. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre sistem değişikliği ile birlikte bürokraside de önemli değişiklikler meydana gelecek. Özellikle kaldırılan Başbakanlık makamına bağlı kurumlar ve personelin yeni yerleri de belli oluyor. Söz konusu değişikliklerle ilgili kararnamelerin 8 Temmuz'dan sonra çıkması bekleniyor. Son şekli verilme aşamasında olan çalışmaya göre yenilikler şöyle:

BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Başbakanlık uzmanları TBMM ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçecek.
Başbakanlık müfettişleri Devlet Denetleme Kurulu'na müfettiş olarak atanacaklar. Bunların ücretleri Sayıştay personeline endeksli olacak.
Başbakanlık'ta görev yapan müşavirler araştırmacı olarak diğer kurumlara nakledilecek.
Başbakanlıkta görev yapan personel kazanılmış haklarında kayıp olmadan Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Personel aynı unvanlarıyla birlikte yeni kurumlara atanacak.
Başka illerde görev almak isterse, talepleri yerine getirilecek.
Devler Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.

Başbakanlık'ta yer alan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne geçecek.
İnsan Kaynakları Ofisi kamu kurumlarında yapılan işlemlerin Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmasını sağlayacak. Üst düzey atanmaları ve güvenlik soruşturmalarını bu kurum yürütecek.

Yatırım Ofisi'nde yıllık programlarda öngörülen yatırım izinleri verilecek.
Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı bir bürokrasi oluşmayacak. Tüm kamudaki personel mevzuatı konusunda uygulama birlikteliği Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.
TRT ve Anadolu Ajansı'nın İletişim Ofisi'ne bağlanması ise tartışılıyor.
Maliye Bakanlığı'nın kadro ve açıktan atama izinleri konusundaki yetkileri ile personel mevzuatı konusundaki yetkisi kaldırılıyor.
Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı yerine bakan yardımcılığı getirilecek.

ÜÇLÜ KARARNAME DÖNEMİ BİTİYOR

6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri, ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.
Bakanlar Kurulu Kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek.
Kaymakamlar, valiler vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.

VATANDAŞA ÖZEL HİZMET BİRİMİ

Vatandaş odaklı yönetim tarzı başlıyor. Artık vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak. 30 gün içinde sorunu çözülemeyen vatandaşın talepleri Cumhurbaşkanlığı CİMER aracılığı ile takip edilecek.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak. Vatandaş çayını içerken talepleri dinlenecek.
Vatandaşa hizmet esas olacak.

SEÇİMLE GELECEKLER

Genel müdür, vali ve kurum başkanları seçimle gelecek. Görevleri bittiğinde bu kadrolar kazanılmış hak sayılmayacak. Genel müdür ve kurum başkanlığı kadrolarına atanmak için 12 yıllık hizmet ve memur olma şartı da artık olmayacak.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 07:43
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YORUM YAZ

  • frtfrt16 sa önce
    halkın görüsü alınacaksa yandı memur öğretmen polis asker. eğitimin cılkı çıkacak. öğretmen sadece izleyecek...vs.toplum daha fazla bozulacak... kriter dinin emirleri olsun.. tüm sorunlar ortadan kalsın...halkın isteğini tanrılaştırmayalım. her istek makul değil...sonunda terörizim olur. .. bunun geri dönüşü olmaz..
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu17 sa önce
    Vatandaş memnuniyeti ön planda tutulacaksa ben olabilecekleri söyleyeyim. Doktorlar daha fazla darp edilecek, öğretmenler veliler tarafından aşağılanıp darp edilecek. polislere hararet edilip aşağılanacak. memurlar "Senin maaşın benim vergilerimle veriliyor" denilip aşağılanacak ve Doktorun önüne ilaç kutusu atılıp " Bu ilacı istiyorum yaz" diye emir verilecek. Öğretmene "benim çocuğuma sinirli bakmış psikolojisini bozmuş" diye öğretmenler suçlanıp aşağılanacak. Polis "Seni doğuya sürdüreceğim sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye tehdit edilecek. Bu halkın cehaletini ve arsızlığını daha iyi göreceksiniz. Bekleyin görün.
  • lütfi kulaççılütfi kulaççı20 sa önce
    yani artık hasta yakınları doktoru daha rahatdoktorluk(!) edecek
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