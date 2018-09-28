Kamuda yeni dönem başlıyor! Yetenek ölçümü yapılacak ve...

Kamu personel rejimi, yeni hükümet sistemi ile uyumlu hale getirilecek.

Yeni Ekonomi Programında yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanlarına getirilecek ödül ve performans sistemi.

Amaç, kamudaki insan kaynağının daha etkin yönetimini sağlamak.

Uygulanması düşünülen yeni sisteme göre, kamu çalışanları için, özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek. (Sabah)