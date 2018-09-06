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Bakan Albayrak imzayı attı... Kamuda yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın imzasını attığı kararla tüm kamu kurumlarının araç envanteri çıkarılıyor. Araçların sınıfları düşürülüp sayıları azaltılacak. Türkiye’de üretilenlerin kullanımı zorunlu olacak

06 Eylül 2018 Perşembe 07:38
Bakan Albayrak imzayı attı... Kamuda yeni dönem!

Türkiye kur üzerinden yürütülen ekonomik kuşatma operasyonuna karşı dimdik ayakta dururken hükümet, devlet harcamaları ve mali disiplini kontrol altında tutacak tarihi bir adım daha attı. Milyonlarca vatandaş altınını, dövizini bozdurarak ülkesine sahip çıkarken devlet de her alanda kemer sıkma kararı aldı. Tasarruf önlemleri kapsamında çok sık gündeme gelen kamu araçları ile ilgili kapsamlı çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istendi.

ENVANTER ÇIKARILIYOR

Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi. Berat Albayrak imzalı yazıda, tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar, belediyelerden ve Kit'lerden 14 Eylül'e kadar gerekli listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

ÖNCELİK YERLİ ÜRETİM

Bakan Albayrak'ın bütçede başlatılan tasarruf hamlesine 2019'da da devam edeceklerini açıklamasının ardından, belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirilecek. Kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıfları düşürülecek hem de araç sayıları azaltılacak. Bütün kurumlar ve belediyelerde Türkiye'de üretilen araçların kullanılması zorunlu hale gelecek.

35 MİLYARLIK TASARRUF

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı ekonomide yeni modelin önemli ayaklarından birini de 35 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemler oluşturdu. Bakan Albayrak, yılın geri kalan bölümünde bir süredir üzerinde çalışılan tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle, faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükseleceğini açıklamıştı. Yılın bundan sonraki aylarında iç borç çevirme oranının yüzde 100 olması, bütçe açığının ise yüzde 2'nin altında kalması hedefleniyor.

İHRACATA DESTEK ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "TİM Yönetim Kurulu ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İhracatı artırmaya yönelik politikalarımız kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Yeni dönemde daha etkin bir yapıya kavuşturacağımız Eximbank ile ihracatçılarımıza desteğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı..

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 07:38
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