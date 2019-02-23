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"Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası"nın sonuç bildirgesi açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu, “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası”nı gerçekleştirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
"Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası"nın sonuç bildirgesi açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu, “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası”nı gerçekleştirdi. Şuranın sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.


Memur-Sen Konfederasyonu tarafından organize edilen “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şura”sı Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Basına açık gerçekleştirilen protokol konuşmasının ardından, Memur-Sen’e bağlı sendikalar, çalıştaylarında çıkan sonuçların sunumunu yaptı. Daha sonra ise farklı salonlarda 2 gün boyunca süren komisyon çalışmalarının son halinin verildiği tespit toplantıları yapıldı. Son olarak ise genel oturumun düzenlendiği salonda, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sonuç bildirgesini ilan etti.


Bildirgede, kamu personel sisteminde güvence, sadece personele ait bir kazanım ve hak olarak değil doğrudan devletin egemenliğine ve gücüne yönelik bir sonuç olarak ele ve dikkate alınması gerektiği ifade edildi.


Sonuç bildirgesinde, "Bizler, Türkiye’nin gücünün, tarihinin konu insan, insan onuru ve hakları olduğunda sahip olduğu medeniyet hassasiyetinin güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi gerekli ve mümkün kıldığını biliyoruz. Bizler, Türkiye’nin kamu maliyesiyle, fikri ve inanç birikimiyle sözleşmeli personelin sorunlarını çözmeye de en kısa süre içerisinde mevcut sözleşmeli personeli istekleri halinde kadroya geçirmeye de yeteceğine inanıyoruz" denildi.


Bildirgede, "Demokratik sosyal hukuk devleti niteliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu; kamuda istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesi ve sözleşmeli personel rejiminin oldukça istisnai hallerde ve sınırlı sayıda uygulanması kararının deklaresidir. Bu kapsamda; belirli bir süre sözleşmeli personel olarak görev yapma ve sonrasında kadroya alınma (3+1, 4+1, 6+1 gibi) yöntemlerden vazgeçilmeli ve sözleşmeli personel istihdamı bütünüyle terk edilmeli, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak düzenleme ivedilikle hayata geçirilmeli" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
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