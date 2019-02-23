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Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası, Memur Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel rejiminin hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağını oluşturdurduğunu belirterek, "Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:50
Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası, Memur Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel rejiminin hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağını oluşturdurduğunu belirterek, "Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız" dedi.


Memur-Sen Konfederasyonu tarafından organize edilen ’Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası’, Memur-Sen Genel Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Şurada sözleşmelilerin haklı talepleri bir kez daha gündeme getirilerek, beklentilerin karşılanması yönünde Kamu İşveren Heyeti’ne çağrıda bulunuldu. Programa, emek hareketi temsilcileri, Kamu İşveren Heyeti’nden temsilciler, sözleşmeli çalışanlar, Memur-Sen üyeleri ve çok sayıda davetli de katıldı.


Açış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, Türkiye’nin yakın geçmişinde insanı, vatandaşı, emek kesimini, kamu görevlilerini, gençleri, kadınları, çocukları mutlu eden kararların, çabaların bir çoğunda Memur-Sen’in imzasının, çabasının, terinin, fikrinin, emeğinin görüldüğünü belirterek, "Kamu görevlilerinin sendikalı olma iradesinin artışında, sendikal örgütlenmeye dayalı hak arayışlarında; kamu görevlilerini “soylu


mücadeleyle” buluşturan Memur-Sen’i ve bağlı sendikaları görürsünüz. Adaletin ve hakkaniyetin tesisi adına sivil itaatsizlik duruşlarında, sivil inisiyatifle millet iradesi doğrultusunda pozisyon alışlarda, sendikalı olmayı önemseten, sendikal mücadeleyle yüzleri gülümseten Memur-Sen’in ’en büyük gücümüz örgütlülüğümüz’ anlayışını


bulursunuz. Emeğin hem değerini hem de ederini yükselten sendikal başarılarda ve kazanımlarda, örgütlenmede oran, mücadelede itibar, yetkide istikrar rekorları kıran Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının dirayetini görürsünüz. Evet, toplu görüşme garabetini bitirip ’toplu sözleşme’ hakkını elde eden de, kamu görevlilerine daha fazla hak için toplu pazarlık masasında direnen de Memur-Sen’dir" dedi.


’Geçici Personel’ istihdamını yani 4/C’yi kamu personel sisteminin dışına iten, modern kölelik uygulamasına son verenin de Memur- Sen olduğunu anlatan Yalçın, "Biz, Memur-Sen ve bağlı sendikaları olarak; kamu personel sisteminin mevzuattan ve mevcut uygulamalarından kaynaklanan sorunlarını görmek ve çözmek noktasında zorlanmıyoruz. Kamu görevlilerinin taleplerini, beklentilerini, tepkilerini görmekte, anlamakta ve anlatmakta güçlük çekmiyoruz" şeklinde konuştu.


Yalçın, Memur-Sen olarak bağlı sendikalarla birlikte, kamu personel mevzuatının yaşattığı ve sözleşmeli kamu görevlilerinin yaşadığı bir sorunu bütün kapsamıyla tespit etmek, çözümü sağlayacak adımları da ortak akılla ve kararlılıkla teklif etmek hedefiyle çalışma başlattıklarını belirterek, "Kamuda sözleşmeli personel rejiminin ürettiği mağduriyetleri, sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen arkadaşlarımızın tepkilerini, beklentilerini ve taleplerini anlama çağrısında bulunmayı, doğru içerikle anlatmayı, doğru şekilde ilgililere aktarmayı ve nihayet sözleşmeli personel başlığıyla özetlenebilecek sorunu çözümle buluşturmayı hedefliyoruz.


Bu amaçla, her biri aynı zamanda hizmet kollarının yetkilisi, toplu pazarlık masasının asli ve tek öznesi olan bağlı sendikalarımızca, kendi hizmet kollarındaki kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli personel


rejimine ve bu kapsamdaki kamu görevlilerine yönelik tespit ve teklifleri belirlemek amaçlı çalıştaylar 22 Şubat Cuma günü yani dün itibariyle tamamlandı. Bu çalıştaylarda, her sendikamız kendi hizmet kollarındaki


uygulamalar ve mevzuatları, bunlardan doğrudan etkilenen sözleşmeli personel statüsündeki arkadaşlarımızın da olduğu bir katılımcı heyetle değerlendirdiler. Çalıştay kapsamında ortaya konan görüş, öneri, tespit


ve teklifler, bir anlamda ön rapor mahiyetinde raporlaştırdılar" değerlendirmesinde bulundu.


Bugün tamamlanacak olan ’Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurasıyla, sendikaların ön raporlarıyla birlikte, şura


bünyesinde oluşturulacak komisyonların çalışmaları, raporları ve geçmişten bugüne sözleşmeli personel başlığı altındaki gelişmeler ve yaklaşımlar dikkate alınarak daha bütüncül ve geniş kapsamlı bir değerlendirmenin yapılacağını anlatan Yalçın, "Şura, sözleşmeli personel rejimine, mevzuatına, uygulamalarına, sözleşmeli personelin sorunlarına, taleplerine ve beklentilerine dair doğrudan sahanın, konunun öznelerinin, muhataplarının konuşmasına, buluşmasına fırsat sunacak. Bunun da ötesinde, kamu hizmetlerimizin, kamu yönetiminin, kamu


personel sisteminin mevcuttaki önemli sorunlarından ve en çok gündem olan konularından birine dair kapsamlı bir raporun oluşmasına, yazılmasına imkan sağlayacak" dedi.


Yalçın, konuşmasında şunları kaydetti: "Sözleşmeli istihdam noktasında yapılan yanlışların, ortaya konan ısrarın ürettiği, üreteceği sosyal maliyeti görmemektir. Daha kestirme bir söyleyişle sözleşmeli personel rejimi hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağı oluşturmaktadır. Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahiptir. Hiç kimse aksine inanmamızı istemesin."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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