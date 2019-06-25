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Kamuda kurumlararası futbol turnuvası başladı

Malatya Valiliği oluru ile Hayata Dokunuş Gençlik Derneği tarafından organize edilen Malatya Kurumlar Arası Hayata Dokunuş 1.

25 Haziran 2019 Salı 17:12
Kamuda kurumlararası futbol turnuvası başladı

Malatya Valiliği oluru ile Hayata Dokunuş Gençlik Derneği tarafından organize edilen Malatya Kurumlar Arası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gerçekleştirdi.


Bir halı sahada düzenlenen müsabakayı izlemeye, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Hayata Dokunuş Gençlik Derneği Başkanı Ali Morel, bazı belediye birim müdürleri, Battalgazi Belediyesi ve İl Göç İdaresi çalışanları da izledi. Maç sonrası açıklamada bulunan Hayata Dokunuş Gençlik Derneği Başkanı Ali Morel, turnuva hakkında bilgiler vererek, “Amacımız kurumlar arasında kaynaşmayı ve birlik beraberliği sağlamak, kurum çalışanları bir araya gelip, futbolla uğraşıp, kardeşlik duygusunu bir daha pekiştirmektir. Malatya’mızda bu ilk defa yapılıyor. Güzel ve büyük bir turnuva olacak. Turnuvanın en güzel özelliği benim için şudur. Bizlere kurumların ödediği cüzi bir miktar var. O miktarla hem halı sahamızın giderlerini karşılayacağız, hem de tekerlekli sandalye alarak, özel hastalarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Futbolu kardeşlik, birlik, beraberlik ve futbolu barış anlamında bugün burada toplandık” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, turnuvanın kurumlar arası kaynaşmayı ve dostluğu beraberinde getireceğine inandığını belirterek, “Ortak paydayı sağlama adına gerek kurumlar olsun, gerek kurumlarda çalışanlar olsun,bunların yöneticileri olsun, aradaki diyalogu, muhabbeti ilerletme adına,bu tür sosyal etkinliklerin düzenlenmiş olmasını sevindirici bir faaliyet olarak görüyoruz. Hepimizin amacı Malatya’mızda sağlıklı bir Malatya’yı oluşturmak, güzel bir Malatya’yı yakalama adına herkesin katkı sunması ve bugünde Battalgazi Belediyemizdeki çalışan arkadaşlarımız ile Göç İdaresi’ndeki arkadaşlar şu anda başlangıç maçı olacak. Burada amaç birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet, aradaki tesanüt duygusunun gelişmesi, bu amaçla bu turnuva düzenlemiş oluyor. Malatya ortak değerimiz, ortak paydamız, yapmış olduğumuz her şey daha güzel bir Malatya için. 25 Takım yarışacak. Her bir takıma başarılar diliyorum. İnşallah turnuvayı kazanan Battalgazi Belediyesi olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:12
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