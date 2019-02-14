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Kamuda e-fatura dönemi! 1 Mart'ta başlıyor

Merkezi yönetime bağlı harcama birimleri, 1 Mart itibariyle elektronik fatura dönemine geçecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:55
Kamuda e-fatura dönemi! 1 Mart'ta başlıyor

Merkezi yönetime bağlı harcama birimleri, 1 Mart'tan itibaren elektronik fatura kullanmaya başlayacak. 

Altyapı tamam

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iş süreçlerinde elektronik belge kullanılmasına yönelik çalışmalarda yeni bir adım daha atıldı. Kamu harcama süreçlerinde e-fatura kullanımı için gerekli altyapı tamamlandı.

e-fatura uygulamasıyla kamudan kamuya ve özel sektörden kamuya kesilen faturalar elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilecek.

1 Mart'tan itibaren, kayıtlı yaklaşık 100 bin e-fatura mükellefi, 218 kamu idaresine bağlı yaklaşık 60 bin harcama birimi adına e-fatura gönderebilecek. 

Mevcut e-fatura kullanıcılarının kamuya tamamen bu şekilde fatura göndermesi durumunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faturaya bağlı harcamalarının yüzde 75'ten fazlası elektronik belge ortamına taşınmış olacak. 

Sistemde bulunan elektronik teyitleşme imkanı sayesinde, aboneliğe bağlı ödemeler çerçevesinde kamuya düzenli olarak çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin iş süreçlerinin de daha hızlı ve daha az maliyetle yerine getirilmesi sağlanacak. 

Yeni uygulamayla mali işlem süreçlerinde otomatik kontrol mekanizmaları işletilebilecek, kamu harcama ve muhasebe süreçleri otomatize edilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde karar vericilere detaylı veri üretimi sağlanacak. 

Bu yolla kağıda dayalı ve ıslak imzalı olarak yürütülen kamu mali süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, emek ve zamandan da tasarruf elde edilecek. 

Ülkenin dijital dönüşümüne katkı

Kamudaki e-fatura uygulaması, ülkede yerli ve milli yazılım teknolojilerinin gelişimini destekleyerek bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen inovatif çalışmalarda şu ana kadar tamamen açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince kullanılmaya başlandı. Kamu mali yönetimi açısından yapısal bir reform niteliğindeki projenin ülkenin dijital dönüşüm sürecine de katkı sağlaması hedefleniyor. 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:55
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. e-fatura

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