Kamu ve özel sektör iş ilanları

Son dakika İŞKUR iş ilanları. Kamu iş ilanları ile özel sektör iş ilanları her daim araştırılan konuların başında gelmekte. İster İŞKUR üzerinden isterse Devlet Personel Başkanlığı (DPB) isterse de Basın İlan Kurumu aracılığıyla olsun kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla yüzlerce kişi işe alınmakta. Bu alımların bazıları KPSS şartı aranırken bazı iş ilanlarında KPSS şartı aranmamakta. Kurban Bayramı sonrası kamuya alım yapacak kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı en az lise mezunu 2 bin 500 polis, MSB 48 askeri personel, çeşitli üniversiteler kapsamında 610 akademik personel alımı, Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde 5 bin memur alım yapılacak.

Polis alımları

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanmış olan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı en az lise mezunları içerisinden 2 bin 500 kişilik boş kadro ile polis memur adayı alımı yapacağını ifade etti. Adaylardan TYT puanı türünden en az 250 puan almış olmak şartı aranacaktır. Asker alımları devam ediyor. jandarma genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri komutanlığı bünyelerinde 48 askeri personel alımı yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Öğretmen ve Mühendis sınıfı muvazzaf subay alımı yapıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımları CTE gardiyan İKM şoför zabit katibi alımları ne zaman başvuru şartları

25. dönem POMEM polis alımı son dakika 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Mersin Üniversitesi 45 doçent profesör öğretim Üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Pamukkale Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İnönü Üniversitesi 38 profesör doçent profesör öğretim üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alım ilanı | Düzce Üniversitesi alımları

Kastamonu Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Iğdır Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Bingöl Üniversitesi 8 doçent profesör öğretim Üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacak

KTO Karatay Üniversitesi profesör öğretim üyesi alımı yapılacak KTO başvuru şartları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Özel sektör İŞKUR iş ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanlarda bayramdan sonra 46 bin personel alımı gerçekleştirilecektir. En çok alımın yapılacağı meslek grupları ise şunlar:

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Makineci (Dikiş)

Kasiyer

Satış Danışmanı / Uzmanı

Garson (Servis Elemanı)

Konfeksiyon İşçisi

Ön Muhasebeci

Güvenlik Görevlisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Turizm ve Otelcilik Elemanı

İŞKUR iş ilanları Son dakika güncel İŞKUR iş ilanı ara