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Kamu ve özel sektör iş ilanları

Kamu iş ilanları ile özel sektör iş ilanları her daim araştırılan konuların başında gelmekte. İster İŞKUR üzerinden isterse Devlet Personel Başkanlığı (DPB) isterse de Basın İlan Kurumu aracılığıyla olsun kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla yüzlerce kişi işe alınmakta. Bu alımların bazıları KPSS şartı aranırken bazı iş ilanlarında KPSS şartı aranmamakta. Kurban Bayramı sonrası kamuya alım yapacak kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı en az lise mezunu 2 bin 500 polis, MSB 48 askeri personel, çeşitli üniversiteler kapsamında 610 akademik personel alımı, Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde 5 bin memur alım yapılacak. İş ilanları güncel son dakika kamu devlet ve özel sektör alımları.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16
Kamu ve özel sektör iş ilanları

Son dakika İŞKUR iş ilanları. Kamu iş ilanları ile özel sektör iş ilanları her daim araştırılan konuların başında gelmekte. İster İŞKUR üzerinden isterse Devlet Personel Başkanlığı (DPB) isterse de Basın İlan Kurumu aracılığıyla olsun kamu ve özel sektör iş ilanlarıyla yüzlerce kişi işe alınmakta. Bu alımların bazıları KPSS şartı aranırken bazı iş ilanlarında KPSS şartı aranmamakta. Kurban Bayramı sonrası kamuya alım yapacak kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı en az lise mezunu 2 bin 500 polis, MSB 48 askeri personel, çeşitli üniversiteler kapsamında 610 akademik personel alımı, Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde 5 bin memur alım yapılacak.

Polis alımları 

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanmış olan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı en az lise mezunları içerisinden 2 bin 500 kişilik boş kadro ile polis memur adayı alımı yapacağını ifade etti. Adaylardan TYT puanı türünden en az 250 puan almış olmak şartı aranacaktır. Asker alımları devam ediyor. jandarma genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri komutanlığı bünyelerinde 48 askeri personel alımı yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Öğretmen ve Mühendis sınıfı muvazzaf subay alımı yapıyor. 

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanlarda bayramdan sonra 46 bin personel alımı gerçekleştirilecektir. En çok alımın yapılacağı meslek grupları ise şunlar:

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Makineci (Dikiş)

Kasiyer 

Satış Danışmanı / Uzmanı

Garson (Servis Elemanı) 

Konfeksiyon İşçisi

Ön Muhasebeci

Güvenlik Görevlisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Turizm ve Otelcilik Elemanı

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16
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