Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği planlama kurulu toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya,Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, ”Üretim yapana kadar olan süreçte, üretim yaptıktan sonra bunları nasıl muhasebeleştireceğiz, işin bu yönünü de görmek lazımdır sadece üretimi değil, pazarlama, muhasebe, işletme, yeni pazarlar bulma konularını da işlememiz lazımdır. Üniversitelerimizin sadece mühendislik bölümleri yok, milli eğitim söz konusu olduğunda sadece meslek liseleri yok. İşletme fakültelerimiz var, muhasebe bölümlerimiz var, reklamcılık, halkla ilişkiler bölümlerimiz var bunların da sanayicimizin hizmetine, üretim yapan arkadaşlarımızın hizmetine mutlaka sunulması gerekir. Bu anlamda yapabileceğimiz çalışmalar vardır” dedi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker ve Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, alınan kararların durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesi ile son buldu.