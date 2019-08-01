0553 313 94 23

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği planlama kurulu toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği planlama kurulu toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya,Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, ”Üretim yapana kadar olan süreçte, üretim yaptıktan sonra bunları nasıl muhasebeleştireceğiz, işin bu yönünü de görmek lazımdır sadece üretimi değil, pazarlama, muhasebe, işletme, yeni pazarlar bulma konularını da işlememiz lazımdır. Üniversitelerimizin sadece mühendislik bölümleri yok, milli eğitim söz konusu olduğunda sadece meslek liseleri yok. İşletme fakültelerimiz var, muhasebe bölümlerimiz var, reklamcılık, halkla ilişkiler bölümlerimiz var bunların da sanayicimizin hizmetine, üretim yapan arkadaşlarımızın hizmetine mutlaka sunulması gerekir. Bu anlamda yapabileceğimiz çalışmalar vardır” dedi.


Daha sonra Rektör Yardımcısı ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker ve Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.


Toplantı, alınan kararların durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesi ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Çocuk İzmirim’ kartları Başkan Soyer’den
    1. ’Çocuk İzmirim’ kartları Başkan..
    2. Cumhurbaşkanlığından sert açıklama:..
    3. Başak Koleji üç firma ile kurumsal iş..
    4. Turkcell’den tüm zamanların en iyi ilk..
    5. TMMOB teröristlere yine kol kanat gerdi
    6. Uyuşturucu taciri tutuklandı
    7. Yüzlercesi feci şekilde can verdi! "40..
    8. Başkan Akın direksiyon başına geçti..
    9. UNESCO Dünya Mirası Gezginleri,..
    10. "Yeni teknolojiyle yangınları önlemek..
    11. Tomarza’daki balya yangını 8 saat..
    12. Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist..
    13. Kanar, Avrupa Şampiyonluğu için..
    14. Kırıkkale'de okulun deposunda yangın..
    15. Asya borsaları
    16. Vali Öksüz, 30 Ekim Mahallesi..
    17. (Özel) Aracına monte ettiği..
    18. Muratpaşa Belediyesinden çöp..
    19. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği..
    20. İzmir Metro’nun 69 personeli..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler