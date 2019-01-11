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Kamu taşınmazlarındaki turizm tesislerinde dönüşüm ve yatırım dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "(Turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı sürelerinin uzatılması) Yapılan başvurular sonucunda aralık ayı sonundan bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildi"- "Önümüzdeki dönem taksitlerle birlikte toplam 2,5 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz" - "Yapılacak yeni yatırımlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkısının 10 milyar lirayı bulacağını değerlendiriyoruz"

11 Ocak 2019 Cuma 11:06
Kamu taşınmazlarındaki turizm tesislerinde dönüşüm ve yatırım dönemi

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE/İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süresinin uzatılması uygulamasına ilişkin, "Yapılan başvurular sonucunda aralık ayı sonundan bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildi." dedi.

Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının çalışmasıyla hazırlanan, 4 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik" ile turizm tesislerinde yatırım ve dönüşüm süreci başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, düzenlemenin sonuçları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildiğini belirten Kurum, bu tesislerin 49 yıla kadar yapılan tahsis sürelerinin azalmasının, tesislerin yenilenmesine ve teminat gösterilerek kredilendirilmesine engel oluşturduğunu söyledi.

- "Yüzde 70 oranında başvuru sağlandı"

Söz konusu düzenlemeyle yatırımcı ve işletmecilere kamu taşınmazları üzerinde turizm tesisi yapmak amacıyla verilen sürelerin bir defaya mahsus yararlanma bedeli alınmak suretiyle 49 yıla uzatılabilmesine imkan sağlandığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde kira sözleşmeleri de 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabilir. Başvuru süresi 5 Aralık'ta sona eren bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, ilgili Bakanlıklara başvurularını tamamladı ve yüzde 70 oranında başvuru sağlandı.

Ücretini ödeyen işletmelerin süre uzatma işlemleri 2019 yılı başı itibarıyla tamamlandı. Bu düzenleme, turizm sektöründe yeni yatırımların yapılabilmesi yönünden büyük önem arz ediyor. Yapılan başvuruların sonucunda süre uzatımı karşılığında aralık ayı sonundan bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildi ve önümüzdeki dönem taksitlerle birlikte toplam 2,5 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz. 49 yıl boyunca devam eden sözleşme hükümleri uyarınca alınmakta olan yıllık bedellerin alınmasına da devam edeceğiz."

Bakan Kurum, düzenlemenin asıl getirisinin uzun dönemde elde edileceğini söyledi.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki tesisler başta olmak üzere turizm tesislerinin öz kaynakları veya yurt içi ile yurt dışı krediler suretiyle yenilenmesinin sağlanacağını dile getiren Kurum, "Yapılacak yeni yatırımlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkısının 10 milyar lirayı bulacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:06
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. tahsis ve irtifak hakkı
  3. turizm yatırımları

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