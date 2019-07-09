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Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış konferansı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "Hükümetimizin temel felsefesi olarak sivil toplumculuğu hem temel hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde kullanılması hem de demokratikleşme süreçlerinin daha rahat uygulanabilmesi için çok önemli bir araç olarak görüyoruz"

09 Temmuz 2019 Salı 13:34
Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış konferansı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hükümetimizin temel felsefesi olarak sivil toplumculuğu hem temel hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde kullanılması hem de demokratikleşme süreçlerinin daha rahat uygulanabilmesi için çok önemli bir araç olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliğince ortak finanse edilen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kamu-STK İş Birliği Projesi"nin kapanış konferansı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçılarının konseriyle başlayan toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Son dönemlerde özellikle sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi ve sivil toplumla ilişkilerin geliştirilmesi adına çok önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Ersoy, "Hükümetimizin temel felsefesi olarak sivil toplumculuğu hem temel hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde kullanılması hem de demokratikleşme süreçlerinin daha rahat uygulanabilmesi için çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemek hem onlarla iş birliğini geliştirmek hem proje bazlı çalışmalarda paydaş olmak, ortaklaşmak ve hem de onlar vasıtasıyla ele alacağımız birçok konuda toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Toplumsal olarak karşılaşılan sorunların çok önemli bir kısmını çözmenin sadece kamunun nezdinde yapılacak düzenlemelerle gerçekleştirilemeyeceğini ve istenilen başarının elde edilemeyeceğini bildiklerini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu projenin uygulanmasında bizatihi sorumluluk alan değerli valilerimiz, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız da konuyu çok iyi gözlemlediler. Uyuşturucuyla mücadele, kadına şiddetin önlenmesi, kadınlarımızın iş hayatında da başarılı olması için yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıklar, engelli kardeşlerimizin önlerindeki engellerin kaldırılmasında toplumsal duyarlılığın ve bilincin artırılması gibi alanlarda sorumluluklar aldıkları illerde kalkınmanın ve gelişmenin yerel dinamiklerini en iyi şekilde harekete geçirmekle yükümlü mülki idari amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının desteğini ne kadar alırlarsa, onlarla iş birliğini ne kadar geliştirirlerse bu ve benzeri temel sorunlarımızda da o oranda gelişme kaydederiz."

Ersoy, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplum kuruluşlarına hem proje ve rehberlik anlamında hem de maddi anlamda verecekleri desteklerin artarak süreceğini aktardı.

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) Başkanı ve Proje Yetkilendirme Görevlisi Mehmet Selim Uslu, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:34
  1. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Kamu-STK İş Birliği Projesi
  4. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış konferansı
  5. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

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