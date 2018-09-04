Gülşen Madan'ın kamu spotundaki rolü gerçek oldu

Meme kanserine farkındalık oluşturmak için çekilen kamu spotunda rol alan tiyatrocu Gülşen Madan (38), çekimlerden 9 ay sonra söz konusu hastalığa yakalandığını öğrendi.

Madan, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kanser konusunda farkındalık oluşturmak için Nisan 2016'da hazırlanan kamu spotunda rol almıştı. 30 Ocak 2017'de meme kanseri olduğunu öğrendi.

1.5 yıldır tedavi gören Madan, kanser hastalarıyla aynı odada kaldı onların hayata tutunma çabalarına tanıklık etti. Yaşadığı bu süreci, "Canlanış" adını verdiği bir kısa filmde anlatacak olan Madan, hayırseverlerden destek bekliyor.

Kaynak: DHA