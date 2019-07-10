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Kamu personeline sosyal medya ve imaj yönetimi eğitimi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan “Kamu Personelinin Sosyal Medya Kullanımı ve İmaj Yönetimi” eğitimine katıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
Kamu personeline sosyal medya ve imaj yönetimi eğitimi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan “Kamu Personelinin Sosyal Medya Kullanımı ve İmaj Yönetimi” eğitimine katıldı.


Çeşitli başlıklar altında uzmanlar tarafından verilen eğitimler ile kamu personelinin sosyal medyayı bilinçli kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda hafta boyunca devam edecek eğitimler sosyal medya ağları, sosyal medyada kampanya yürütülmesi, dijital liderlik ve atölye çalışmaları gibi başlıklardan oluşuyor.


Bu kapsamda eğitimlere katılan kamu personeli ile bir araya gelen Vali Pehlivan sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla iletişimin farkı boyutlar kazandığını söyledi.


Vali Pehlivan, teknolojik iletişim olanaklarının çeşitlenmesiyle kişiler arasında iletişim kazalarının arttığına ve zaman zaman arzu edilmeyen bir yöne doğru gittiğine dikkat çekti.


Kamu kurumlarının sosyal medyayı doğru kullanımının topluma örnek teşkil edeceğini belirten Vali Pehlivan, “Cümleleri ve kelimeleri kısaltan bir internet dili oluştu. Olumlu şeyleri duyurmak için çaba sarf edilirken olumsuz algıya dayalı değerlendirmeler daha çabuk yayılır bir hal aldı. Kamu birimleri olarak doğru bilgi paylaşımını sağlamak adına kurumsal web sayfalarını veya sosyal medyayı gerektiği şekilde kullanmak önem arz ediyor. Bu vasıtaların iletişim maksadıyla kullanılmasının bir seviyesinin ve standardının olması gerekiyor.” dedi.


Kamu hizmetinde odak noktasının vatandaş memnuniyeti olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Vatandaşlarla gerek bire bir gerek sosyal medya aracılığıyla kurulan iletişimde kamu görevlileri olarak örnek teşkil etmek durumundayız. Bunu samimi olarak yapabilirsek güzel neticeler alabilir, vatandaşlarımızın memnuniyetini artırabiliriz. Sosyal medya artık çağın bir gerçeği. Kamuoyu tarafından tanınan kişiler artık bilgilerini ağırlıklı olarak bu kanallardan paylaşıyorlar. Biz de bu imkanları kullanacağız. İnternet hukukunun zaman içerisinde yerleşik hale gelmesiyle birlikte bu mecralar daha da uygun bir standarda kavuşacaktır. Bu program kapsamında verilen eğitimlerin inşallah önemli faydaları olacaktır. Kamu personelimizle başlattığımız bu eğitimler inanıyorum ki topluma da örnek teşkil edecektir.” şeklinde konuştu.


Bayburt ile ilgili tanıtım planlamalarının önemli bir ayağında da sosyal medyanın olduğunu dile getiren Vali Pehlivan şöyle devam etti: “İlimizle ilgili haber değeri taşıyan güncel gelişmeler ile doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerlerimize ilişkin tanıtıma yönelik çeşitli paylaşımlar yapıyoruz. Bütün paylaşımların altına ilimizi tanıtan spot ifadeler eklemek suretiyle bilinirliğinin artmasına katkı sağlamak adına bir uygulama hayata geçireceğiz. Bu eğitimler neticesinde bu hususta güzel önerilerin ortaya çıkacağına inanıyorum.”


Vali Pehlivan dersleri veren uzmanlara ve katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Lokman Altunbilek eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
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