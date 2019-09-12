İŞKUR iş ilanları güncel olarak merak ediliyor. İŞKUR kamu personel alımı ilanları yayınlandı. Yeni yayınlanan İŞKUR memur ilanda KPSS şartı armakta. İŞKUR kamu memur alımı için gereken başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR iş ilanları kamu personeli memur alım başvurusu nasıl yapılır? Kamu memur alımları iş başvurusu, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR alımları başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu personeli alım ilanı yayındı. Kamu kurumları bünyesindeki personel açığını tamamlamak üzere İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığı ile yeni bir alım ilanı yayınladı. Aile bakanlığı tarafından yayınlanan ilan göre, KPSS 70 taban puanı ile kendi bünyesinde kadrolu istihdam etmek üzere 21 memur alımı yapacaktır. İŞKUR kamu personel alımları sadece Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımlarından ibaret değil. Belediye personel alımları kapsamında Isparta Sütçüler Belediyesi kadın ve erkek olmak üzere lisans mezunu en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan ve KPSS girmiş ve KPSS’den en az 55 puan almış olan itfaiye eri alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımları kapsamında mühendis, avukat, laborant, biyolog, tekniker, büro personeli, şoför, orman muhafaza memuru ile orman mühendisi alacak. İŞKUR kamu personel alımları bununla da kalmadı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor. ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere endüstri mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, kimya mühendisi, elektrik mühendisi ve ziraat mühendisi alımı yapıyor.

İŞKUR kamu memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz