Kamu kurumlarına 231 şehit ve gazi yakını ile gazi atandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 231 şehit ve gazi yakını ile gazinin çeşitli kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı için düzenlenen kura törenine katıldı.

Konuşmasına, ülkenin birlik ve beraberliği, milletin bekası için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına gösterdikleri üstün fedakarlık ve metanetten dolayı şükranlarını sundu.

Şehitlerin peygamberlerden sonra gelen en yüce makama sahip olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Rabb'im şehitlerimizle birlikte bizleri de Peygamber efendimize komşu kılsın. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve yeniden diriliş destanını yazdığımız 15 Temmuz'da hep inanç ve şuur vardır. Doğu ve Güneydoğu'da, Cerablus'ta, Afrin'de milletimizin yüreğindeki vatan aşkına şahit olduk. Bizler vatanı aşk, aşkı da vatan bilen bir milletin evlatlarıyız, hamdolsun."

- "Atamalar artık yıl içinde sürekli yapılabiliyor"



Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk, "Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun gereği olarak bizler de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte çalışacağız." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Atamalar sadece yılda iki kez değil, artık yıl içinde sürekli yapılabiliyor. Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken, öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı da tanıdık. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Yine 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. Hükümetimiz döneminde şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkarttık. Vazife malullerinin, terörden zarar gören sivil vatandaşlarımızın da istihdam hakkından yararlanmalarını sağladık. Hizmetli kadrosunda görev yapan gazilerimizin memur kadrolarına atanmalarını sağladık. Dolayısıyla bizler sizlerin daha iyi şartlarda yaşamaları için gayret ediyoruz."



- "Atamanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"



Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdikleri istihdam politikalarıyla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamının genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2018 yılında toplam 2 bin 799 hak sahibimizin ataması yapıldı. İnşallah bugün gerçekleştireceğimiz atama kurası ile 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlayacağız. Bu atamanın tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla kura butonuna basarak atamaları gerçekleştirdi.

Kurayla 146 erkek ve 85 kadın olmak üzere toplam 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının çeşitli kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakan yardımcıları Ahmet Erdem ile Ahmet Koca, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Devlet Personel Başkanı Enes Polat ve ilgililer katıldı.

Kura sonuçlarının saat 17.00'den itibaren "www.dpb.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.