Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.12 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.
Vali Dr. Zülkif Dağlı uhdesinde, Düzce’de ilinde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Zorunluluk mu, Sorumluluk mu? "Düzce ili Kamu Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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