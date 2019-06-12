Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı uhdesinde, Düzce’de ilinde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Zorunluluk mu, Sorumluluk mu? "Düzce ili Kamu Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.