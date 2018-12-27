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Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri belirlendi- Buna göre, yurt içindeki kalorifersiz konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olacak

27 Aralık 2018 Perşembe 16:59
Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri yurt içindeki kalorifersiz konutlarda metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2 lira 36 kuruş, kalorifersiz konutlarda 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda 4 lira 85 kuruş kira bedeli alınacak.

Kira bedeline yapılacak ilavelere de yer verilen tebliğde, her bir metrekare için aylık kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlara 57 kuruş ilave kira bedeli uygulanacak.

Ayrıca elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan ise kira bedeline ek olarak, aylık her bir metrekare için; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1 lira 8 kuruş, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 93 kuruş, her ikisinin de ayrılamaması durumunda ise 2 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması durumunda ise kira bedeline 50 kuruş ilave edilecek.

Tebliğle, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlarda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1 lira 94 kuruş yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda ise 1 lira 94 kuruş yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan alınacak.

Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli de tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda da ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 22 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:59
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Milli Emlak Genel Tebliği

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