Kamu işçisi ne kadar zam alacak son dakika kamu işçi zam oranları 

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili olarak Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakan Selçuk: "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" ifadesini kullandı.