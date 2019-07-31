Hükümet zam teklifini revize etti!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu.

Teklif yüzde 6+3 revize edildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonun 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla akşam saatlerinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı Genel Merkez'de ziyaret etti. Görüşmede, TÜRK-İŞ yönetim kurulu üyeleri Pevrul Kavlak, Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar da hazır bulundu. Bakan Selçuk, 200 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce 2019 yılı için verdiği yüzde 5+4 oranındaki teklifi yüzde 6+4 olarak revize etti.

Türk-iş +3 refah payı istemişti

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, gerçekleşen enflasyon rakamının dahi altında olduğunu belirterek bu teklifin kabul edilemez olduğunu tekrarladı. Bakanlığın teklif üzerinde yeni bir değerlendirme yaparak bayramdan önce yeni teklif sunabileceği belirtildi.

TÜRK-İŞ, ücretlere 300 lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun üzerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 15 oranında artırılmasını, sonraki 1.5 yıl boyunca da enflasyon + 3 puan refah payı verilmesini istemişti.