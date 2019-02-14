0553 313 94 23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kamu hizmeti durmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kamu hizmeti durmaz. Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kamu hizmeti durmaz

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çayeli ilçesinde Muhittin Baltacı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Turhan, ardından Çayeli Kaymakamlığını ve Belediyeyi ziyaret etti.

Turhan, daha sonra Bozkale Köyü'ndeki tır parkını inceledikten sonra Salarha Tüneli'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı. Güney Çevre Yolu'nu inceleyen Turhan, ardından Rize Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Reşat Kasap ile görüştü.

Turhan, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Seçimlerin bir bayrak ve hizmet yarışı olduğuna değinen Turhan, "Kamu hizmeti durmaz. Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in, arazi şartları ağır bir yer olduğunun altını çizen Turhan, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz kolay gelişim yakalayamamış yerleşim yerlerimizden. Rize merkeze kadar büyük sahil boyunca ilçelerimiz var. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapılmasından sonra insanlara getirdiği avantajla yeni gelişim alanlarının planlanması önem arz ediyor. Biz de merkezi hükümet olarak bölgesel ve transit yolların geçtiği yerleşimlerdeki ulaşımı rahatlatmak ve ve şehirsel gelişim için yaptığımız projeler var. Rize için en önemlisi Dağ Dibi Yolu. Rize'nin ilçelere ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içi trafiğinin de Dağ Dibi Yolu'na çekilmesi ile rahatlamış olacak. Daha konforlu bir hizmet vermiş olacağız."

Rize'de Derepazarı-Kendirli, İyidere-İkizdere, Rize-Kalkandere, Güneysu-Büyükköy yollarını yaptıklarını kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Çok önemli proje olan Salarha Tüneli'ni yapıyoruz. Salarha Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte Rize'nin kentsel dönüşümüne çok önemli bir altyapı hizmeti de kazandırmış olacağımızı düşünüyorum. Bunun oluşturduğu fırsatları göz önünde bulundurarak Rize'mizin yeniden planlanmasında yeni şehir imar arsa üretiminde, imarlı alanların oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından Başkan Kasap, Bakan Turhan'a kendir ipinden dokunmuş Rize bezi hediye etti.

Turhan, hediye sonrasında Rize bezinin, ekonomik gelir sağlamaya devam ettiğini, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turhan, ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait Güvenli İnternet Merkezi tırını dolaştı. Yerli yazılımları inceledikten sonra 'Pololens' takarak bir süre kullanan Turhan, görevlilerden bilgi aldı.

Turhan, Rize Valisi Kemal Çeber ile makamında görüştükten sonra yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:15
  1. Rize
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika'da 100 yıl sonra siyah bir leopar görüntülendi
    1. Afrika'da 100 yıl sonra siyah bir..
    2. Kar yeniden etkisini gösterdi!..
    3. Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak..
    4. Çin ve ABD ticari müzakereleri..
    5. Almanya'da kamu çalışanları 'uyarı..
    6. Korkunç olay... 2 yaşındaki bebek feci..
    7. Otobüsün uyuşturucu taşıdığı ihbarı..
    8. Eski Malezya Başbakanı Necip'in temyiz..
    9. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    10. Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor
    11. Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili..
    12. Trump, Suudileri hem yoluyor hem de..
    13. Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası..
    14. ABD Temsilciler Meclisinden Yemen adımı
    15. Uyarı yapıldı! 6 derece birden düşecek
    16. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    17. Türk heyetinden ABD Kongre üyelerine..
    18. Anlaşma sağlandı! Google, YouTube,..
    19. Terör örgütü PKK hakkında bomba iddia!
    20. Üretici tanzim satıştan memnun! 3..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay