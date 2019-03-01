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Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç’tan Kayseri’ye Ziyaret

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.

01 Mart 2019 Cuma 18:03
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç’tan Kayseri’ye Ziyaret

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Ek Ödeme Daire Başkanı Dr. Abdullah Şeker ve Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ile birlikte Kayseri’ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri sağlık yöneticilerinin katıldığı ziyaretin ilk durağı Kayseri Şehir Hastanesi oldu. İl Sağlık Müdürü Benli’ nin sunumu eşliğinde Kayseri’nin genel sağlık değerlendirmesini yapan heyet ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ni gezerek incelemelerde bulundu.


Daha son açıklama yapan Genel Müdür Prof. Dr. Rahmi Kılıç; “Kayseri Şehir Hastanesinde 8 ay içinde iki milyondan fazla hasta muayene edilmiş ve hakkı ile hizmetini vermeye devam etmektedir. Hastane şu anda tam doluluğa ulaşmıştır. Hem Kayseri’nin ihtiyacını hem de çevre illerin sağlık ihtiyacını karşılamaktadır. İçinde barındırdığı özellikli hizmetlerle de Kayseri’nin ve Ülkemizin örnek hastanelerinden birisi olma özelliğini sağlamıştır” dedi.


Daha sonra sırası ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Amatem Kliniği, Eski Doğum Evi Yerleşkesinde değerlendirme ve incelemelerde bulunan heyetin son durağı Kayseri Devlet Hastanesi oldu.


Günün sonunda Kayseri’deki sağlık tesisleri ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi hakkında genel değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Kılıç;Kayseri’nin sağlık alanında lider ve kadim bir şehir olduğunu belirterek “Çevre illerin de hastalarının şifa bulduğu tarihi sağlık tesislerinin olduğu bir şehir.Yine bu tarihi misyonunu, özellikle ikon tesislerimizden biri olan Şehir Hastanesi ile sağlıkta marka şehir olma özelliğini devam ettiriyor. 1600 yataklı adına yakışır bir hastane oldu. Sayın İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimimizde gerçekten iyi biri idare ile buranın iyi bir Sağlık Merkezi olmasını sağladılar.Hastanemiz tam dolulukta çalışıyor ve 8 Ayda 2 milyon hasta bakıldı.


Yine Devlet Hastanemiz de il merkezinde hastalarımızın ihtiyaçlarına cevap vermekte. Günde binin üzerinde acil hastaya hizmet vererek acil misyonunu devam ettiriyor. Devlet Hastanesine bağlı Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Hastanemiz gelişmeye devam edecek.


Ayrıca şehrimizde kapalı psikiyatri hastanesi ihtiyacı vardı. Erkek hastalarımız için açıldı kadın hastalarımız içinde yakın zamanda açılacak.


Kayseri gerçekten Şehir Hastanesi’ni gezerken gördüğümüz ve kalite değerlendirmecilerimizin de dediği gibi sağlıkta oldukça kaliteli bir hizmet verir duruma geldi” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:03
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