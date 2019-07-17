Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjde

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), atanma hakkı isteyen şehit eşi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

İçişleri Bakanlığında 2007 yılında memur olarak çalışmaya başlayan genç kadın, 2009 yılında jandarma yüzbaşıyla evlendi. Çiftin mutluluğu 2011 yılında yüzbaşının PKK ile girdiği çatışmada şehit olmasıyla son buldu. Şehit eşi genç kadın, unvan sınavına girmeksizin tekniker kadrosuna atanmak için kurumuna müracaat etti. Ancak talebi, 3713 sayılı kanun gereğince şehit yakınlarına tanınan iş istihdamı ile işe yerleşmediği gerekçesiyle reddedildi. Genç kadın, diğer şehit yakınlarına verilen hakkın kendisi evlenmeden önce memuriyet kazandığı için elinden alınmasının haksızlık olduğunu söyleyerek KDK’ya başvurdu.

KDK: "Hukuka uygun olsa da hakkaniyetli değil"

KDK, vatandaşın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. KDK tarafından yapılan araştırma sonucunda başvurucunun tekniker kadrosuna atanmasına yönelik talebinin idarece reddedilmesinde hukuka aykırı bir taraf görülmedi. KDK, kararında hukuka uygun görünen kararın hakkaniyete uygun olmadığı, dolayısıyla “iyi yönetim” ilkelerinin gerçekleşmediği kanaatine vardı. Ombudsman, bakanlık çalışanı genç kadının hakkaniyet ölçütleri gözetilerek sınav şartı aranmaksızın tekniker kadrosuna geçirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, idarenin iş ve işlemlerin hukuka uygun olsa da hakkaniyete uygun olmadığı durumlarda da incelemeye ve kararlar vermeye devam edeceği ifade edildi.