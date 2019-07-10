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Kamu Denetçiliği Kurumu’na 6 yılda en fazla şikayet eğitimden

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 6 yıldır faaliyette olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na en fazla şikayetin eğitim konularında geldiğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:23
Kamu Denetçiliği Kurumu’na 6 yılda en fazla şikayet eğitimden

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 6 yıldır faaliyette olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na en fazla şikayetin eğitim konularında geldiğini söyledi.


Giresun’a gelerek bugün bir takım ziyaretler gerçekleştiren ve ilk olarak Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları’nı ziyaret eden Malkoç, burada açıklamalarda bulundu. 6 yıllık bir kurum olduklarını ifade eden Malkoç, Giresun’un kuruma en az şikayet edilen illerden birsi olduğuna dikkat çekti. Malkoç, “Bizim kurumumuz daha emekleme döneminde olan bir kurum ama bu ziyaretlerle kurumu tanıtıyoruz, anlatıyoruz, vatandaşa diyoruz ki; ’Mahkemeye gitmene, harç parası pul parası ödemene gerek yok, idareden şikayetin varsa bize gel.’ Geçen yıl kamu denetçiliği kurumuna 17 bin 575 başvuru olmuştu, biz çok hızlı çalışıyoruz, bu 17 bin 575 başvurunun 17 bin 507’sini karara bağlamışız. Bunun yanında 97 bin 135 yüz yüze, telefonla ve mail ortamında bize müracaat edenler oldu, onlara da yol göstermişiz, hukuki anlamda destek vermişiz” dedi.


Kuruma gelen şikayet ve taleplerin yoğunluğu hakkında sorulan bir soruya ise Malkoç, “Yıllara göre değişiklik gösterebiliyor, önceki sene eğitimle ilgili başvurular. En fazla şikayet eğitimle, Milli Eğitim bakanlığı’na bağlı okullardan, YÖK’ten, üniversitelerden, ÖSYM’den ama orada Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verdiği kararlara bahsettiğim kurumlar uyduğu için oradaki şikayetler 2018’de azaldı” diyerek cevapladı.


Yapılan şikâyetlerin başında sosyal güvenlik ile ilgili şikayetlerin de olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, bunu normal karşıladıklarını kaydederek, “Sosyal Güvenlik Kurumları doğumdan ölüme kadar hatta öldükten sonra da yakınları muamele yürütüyor, kurumsal bazda o şekilde” ifadelerini kullandı.


Yapılan tüm çalışmalarda sevindirici tarafının karara uyma oranının artması olduğunu ifade eden Malkoç, şöyle devam etti:


“Kurum yeni olmasına rağmen Cumhurbaşkanımızın nezdinde, bakanlarımızın nezdinde, bakan yardımcıları ve diğer devleti yönetenlerimizin nezdinde yaptığımız çalışmalarla kararlarımıza uyma oranı arttı. Niçin? Kararlarımız çok geniş hukuki delillere dayanıyor, olayları geniş şekilde inceliyor. Yani bizim kararımızı alan bir kamu görevlisi okuduğunda tatmin oluyor ve kararımıza uyuyor.”


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, valilik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Baro Başkanı Soner Karademir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’nu ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:23
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