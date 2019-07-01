0553 313 94 23

Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hizmet vermenin mutluluğunu yaşayarak 7.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:06
Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hizmet vermenin mutluluğunu yaşayarak 7. yaşını kutluyor.


6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanmasıyla Ombudsmanlık resmen kurulmuş oldu. Kökeni tarihte yer alan, Osmanlı’dan önce İsveç’e sonra tüm dünyaya yayılan bir hak ve hakkaniyet kurumu olan ombudsmanlık, “İnsanların en hayırlısı insana en fazla faydası olandır” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle hareket ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, kuruluşundan bu yana hukukun üstünlüğünü ve hakkaniyeti sağlamak, iyi bir yönetim ilkelerini yaygınlaştırmak ve hak arama kültürünü geliştirmek için 7 yıldır çalışmalarını üstün bir gayretle sürdürüyor.


Kamu Denetçiliği Kurumu,vatandaşların idareler karşısında ücretsiz avukatlığını yapıp idarecilere ise kararlarıyla yol göstererek vatandaşın idareyle olan sorunlarına mahkemeye gitmeden çözüm üretmeye çalışıyor.


Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumunun, kamu idaresinin şeffaf, hesap verilebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti üretme kapasitesinin geliştirilmesi konularında da çok önemli katkıları bulunuyor. Türkiye’nin en genç ve dinamik kurumlarından biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu sadece 2019 yılının ilk 6 ayında 10 bin 703 vatandaştan, kurulduğu günden bu yana 70 binden fazla şikayet başvurusu aldı. KDK bu şikayetlere çözüm olarak verdiği dostane çözüm kararları ve tavsiye kararları ile eğitimden, yerel yönetimlere, vergiden, cezaevlerine, kamu personel rejiminden, çocuk sorunlarına kadar milyonlarca vatandaşın sorununu çözmeye devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası
    1. FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası
    2. Kağıtsporlu efsane güreşçi mezarı..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi
    5. Manisa’da haşereyle mücadele başlatıldı
    6. GÜNCELLEME 3 - Mersin'de şüpheli ölümler
    7. Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi..
    8. Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu..
    9. Sigara izmaritiyle oyunu kullan,..
    10. Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma..
    11. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    12. Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti..
    13. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    14. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    15. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    16. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    17. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    18. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    19. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    20. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    21. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    22. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    23. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    24. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    25. Muğla'da orman yangını
    26. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    27. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    28. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    29. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    30. Kapalıçarşı'da altın
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama