Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç üniversiteli öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” başlıklı konferansta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, şehrimiz kamu temsilcileri ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çanakkale zaferinin 104. Yıldönümünde, böyle bir etkinlikte bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, konferansın önemine değindi. Adalet konusunun konferansın asıl konusunu oluşturduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kişilere göre adalet olamayacağını, toplumun ortak adalet değerlerinin olduğunu vurguladı.

Ombudsmanlık ve Kamu Denetçiliği kurumlarının hayatımıza girdikten sonra pek çok şeyim kolaylaştığını söyleyen Rektör Çakar, bu kurumlar sayesinde, çeşitli memnuniyetsizliklerden, isteklerden kurum yöneticileri olarak kendilerinin haberdar olduklarını ifade etti. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği çok sayıda platformun bulunduğunu söyleyen Rektör Çakar, konferansın öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağını belirterek, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Çanakkale Zaferi yıl dönümü nedeniyle, Çanakkale’de şehit olan 250 bin gencimizi anarak başladığı konuşmasında, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Tarihimizi unutturmaya çalıştırdıklarını, Türkleri ve Müslümanları yıldırmaya çalıştırdıklarını vurgulayan Şeref Malkoç, geleceğin teminatı olan gençlerin öğrencilik zamanını iyi kullanıp kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ombudsmanlık kurumunun; kamu ile vatandaşlar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla kurulduğunu açıklayan Malkoç, bu güne kadar 10 binlerce sorunu çözerek, ülkemiz yargısını önemli ölçüde rahatlattığını dile getirdi.

Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayıran Malkoç, “Gençler zamanı iyi kullanın, hocalarınızın sizlere anlattığıyla yetinmeyin, daha çok çalışın, hayatınızın en rahat dönemindesiniz. Bu dönemi iyi değerlendirip, sermayeyi genişletip, ufkunuzu açarsanız, ileriki yaşamınız çok daha rahat geçer. Bir Üniversite öğrencisinin kitapla irtibatının hiç kesilmemesi gerekiyor, kitapla irtibatı olmayanların başarı oranı yüzde 0 dır. Hayatta en büyük sermayeniz bilgi olacak” dedi.

Konferans, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.