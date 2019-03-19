0553 313 94 23

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç üniversiteli öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” başlıklı konferansta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrencilerle bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 12:30
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç üniversiteli öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” başlıklı konferansta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrencilerle bir araya geldi.


Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, şehrimiz kamu temsilcileri ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çanakkale zaferinin 104. Yıldönümünde, böyle bir etkinlikte bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, konferansın önemine değindi. Adalet konusunun konferansın asıl konusunu oluşturduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kişilere göre adalet olamayacağını, toplumun ortak adalet değerlerinin olduğunu vurguladı.


Ombudsmanlık ve Kamu Denetçiliği kurumlarının hayatımıza girdikten sonra pek çok şeyim kolaylaştığını söyleyen Rektör Çakar, bu kurumlar sayesinde, çeşitli memnuniyetsizliklerden, isteklerden kurum yöneticileri olarak kendilerinin haberdar olduklarını ifade etti. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği çok sayıda platformun bulunduğunu söyleyen Rektör Çakar, konferansın öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağını belirterek, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Çanakkale Zaferi yıl dönümü nedeniyle, Çanakkale’de şehit olan 250 bin gencimizi anarak başladığı konuşmasında, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Tarihimizi unutturmaya çalıştırdıklarını, Türkleri ve Müslümanları yıldırmaya çalıştırdıklarını vurgulayan Şeref Malkoç, geleceğin teminatı olan gençlerin öğrencilik zamanını iyi kullanıp kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri gerektiğini söyledi.


Ombudsmanlık kurumunun; kamu ile vatandaşlar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla kurulduğunu açıklayan Malkoç, bu güne kadar 10 binlerce sorunu çözerek, ülkemiz yargısını önemli ölçüde rahatlattığını dile getirdi.


Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayıran Malkoç, “Gençler zamanı iyi kullanın, hocalarınızın sizlere anlattığıyla yetinmeyin, daha çok çalışın, hayatınızın en rahat dönemindesiniz. Bu dönemi iyi değerlendirip, sermayeyi genişletip, ufkunuzu açarsanız, ileriki yaşamınız çok daha rahat geçer. Bir Üniversite öğrencisinin kitapla irtibatının hiç kesilmemesi gerekiyor, kitapla irtibatı olmayanların başarı oranı yüzde 0 dır. Hayatta en büyük sermayeniz bilgi olacak” dedi.


Konferans, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:30
  1. kitap
  2. fotoğraf
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    1. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    2. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    3. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    4. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    5. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    6. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    8. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    9. Teröristlere büyük finans! İşte..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    12. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    13. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    14. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    15. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    16. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    17. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    18. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    19. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    20. Türk Telekom, az gören çocukların..
    21. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    22. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    23. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    24. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    25. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    27. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    28. Altın fiyatları
    29. AK Parti'yi, Saadet'in kol kola..
    30. FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti