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Seçim 2019 Sayfası

Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- "Türkiye'deki insanlar demokrasinin gücünü, oyun değerini biliyorlar. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 80'in üzerinde"

09 Nisan 2019 Salı 22:13
Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'deki insanlar demokrasinin gücünü, oyun değerini biliyorlar. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 80'in üzerinde." dedi.

Avrupa Ombudsmanlar Birliği'nin toplantısına katılan Malkoç, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malkoç, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 30 ülkeden ombudsmanın katıldığı toplantının verimli geçtiğini belirterek, Türkiye Ombudsmanlığı olarak yaptıkları çalışmaları anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Brüksel'deki Avrupa Ombudsmanlar Birliği toplantısında iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Malkoç, bunlardan birisinin İslamofobi ve yabancı düşmanlığı olduğunu, diğerinin ise Avrupa'da yaşayan vatandaşların seçimlere katılım oranının artırılması olduğunu söyledi.

Malkoç, "Avrupa'da seçimlere katılım oranlarının yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde. Şunu memnuniyetle söylüyoruz ki Türkiye'deki insanlar demokrasinin gücünü, oyun değerini biliyorlar. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 80'in üzerinde." diye konuştu.

Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar arasında hak arama kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anımsatan Malkoç, şöyle devam etti:

"Eğer biz Avrupa'da 6 milyon insanımıza hak arama kültürünü anlatabilirsek çoğu işimizi hallederiz. Avrupa'da son yıllarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi arttı. Irkçı partiler yüzde 20'leri bulan oylar almaya başladılar ama Avrupa kültürünü ve Avrupa değerlerini oluşturan kurumlar ve insanlar da bundan rahatsız. Dolayısıyla biz, Avrupa'da bulunan insanımızla Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bize tanınan hakları talep etmemiz aslında Avrupa'nın da yararına."

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 22:13
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