Bylock kullanan banka çalışanlarına operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamı FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak bir bankanın bünyesinde çalıştıkları tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.28 Eylül 2018 Cuma 09:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak ve bir bankanın bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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