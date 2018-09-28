THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bylock kullanan banka çalışanlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamı FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak bir bankanın bünyesinde çalıştıkları tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 09:25
Bylock kullanan banka çalışanlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak ve bir bankanın bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:25
  1. Ankara
  2. banka
  3. bylock

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu bankası çalışanlarına Bylock operasyonu!
    1. Kamu bankası çalışanlarına Bylock..
    2. Futbolda devrim gibi karar: FIFA..
    3. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı..
    4. Çılgın Proje'ye talip oldular! Erdoğan..
    5. Operasyonlarda yeni dönem! KARGU..
    6. Mikronezya'da yolcu uçağı denize..
    7. Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne..
    8. Beyoğlu'nda helikopter destekli..
    9. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem..
    10. 3. havalimanına ulaşım ücretleri belli..
    11. Bakan Albayrak ABD'lilerle görüşüp bu..
    12. Kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi
    13. İDO duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
    14. Meteroloji’den Marmara uyarısı!
    15. Dolarda son durum! Düşüş sürüyor
    16. ABD'nin beslediği terörist sayısı..
    17. CHP karıştı! Kılıçdaroğlu kovun dedi
    18. Başkan Erdoğan'ın selamı Bild'i..
    19. Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1..
    20. MHP kampa giriyor
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?