Kamu bankaları can suyu oldu

Onur Yılmaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerden olan otomotiv; istihdam, ihracat, yan sanayi, yedek parça gibi farklı kanallar üzerinden ekonominin önemli alanlarından birini oluşturuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank öncülüğünde başlayan ve katılım bankaları ile sektörün de destek verdiği düşük maliyetli kredi imkanları, yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de taşıt kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün taşıt kredi bakiyesi ve satışları rekor kırdı. Kampanya ile yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal vatandaşlara firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulmuştu.

Taşıt kredisi 3. Çeyrekte 6.6 milyar lira

Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, 2020’nin ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira artışla 23 milyar liraya yükseldi. Kovid-19’un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda taşıt kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 23 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 23,2 milyar liraya yükseldi. Kamu bankalarının haziran ayında taşıt kredi vade farkı oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesi, otomotiv sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayıyla birlikte taşıt kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredi vade farkı oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle taşıt kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredilerindeki artış sırasıyla 1,6 milyar ve 1,5 milyar lira oldu. Yılın 9 aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 32 milyar liraya ulaştı. Taşıt kredi bakiyesi, ikinci çeyrekte 2,4 milyar lira ve 3. çeyrekte 6,6 milyar liralık artış gösterdi.

Geçen yılki satışlar 9 ayda geçildi

Kamu bankaları öncülüğündeki ucuz kredi imkanları otomobil ve hafif ticari araç satışlarına da yansıdı. Gerileyen vade farkı oranlarının etkisiyle haziranda araç satışları 70 bin 288 adede ulaştı. Temmuzda da otomobil ve hafif ticari araç satışı, 87 bin 401 adetle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı satışı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında konut kredi vade farkı yukarı yönlü hareketin etkisiyle araç satışları 61 bin 533 adede geriledi. Geçen ay tekrar yükselen otomobil ve hafif ticari araç satışı, 90 bin 619 adetle tarihin en yüksek eylül verisi oldu. Böylece bu yılın 9 aylık dönemindeki 493 bin 621 adetlik satış, geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı. 2019’da toplam 479 bin 60 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.