Kamu ahlâkında Büyükşehir farkı

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı programla Ankara’da yapıldı. Yerelde Etik Farkındalık Paneli’nde konuşmacı olarak yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ahlak ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmetinde rehberlik eden en önemli araçlardan biri olduğunu kaydederek, belediye olarak Bursa’da bir etik komisyonu kurduklarını ve gerçekleştirdikleri çalışmalarla kamuya güveni olgusunu güçlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen ve kamuda etik anlayışın yaygınlaştırılmasını hedefleyen Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nin açılışı, Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle İçişleri Bakanı Soylu’nun yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kamu görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol konuşmalarının ardından organize edilen Yerelde Etik Farkındalık Panelinde söz alarak, kamuda ahlâk konusunda düşüncelerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, etik ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, şeffaflık ve liyâkat gibi evrensel ilkelerin referans kabul edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, bu kaidelere uyulmasının sağlanmasıyla halkta kendisine hizmet sunan kurumlara yönelik güven geliştirici bir ortam oluştuğunu vurguladı.

Başkan Alinur Aktaş, sunumunda Bursa’da Büyükşehir Belediyesi olarak etik farkındalık konusunda yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Belediye bünyesinde bir etik komisyonu kurduklarını ve kamu etiğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun bir mesai içerisine girdiklerini belirten Başkan Aktaş, ilgili kurumlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştığı problemlerle ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, etik uygulamaları değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı. Büyükşehir’deki etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar ile ilgili Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, mutat olarak etik günü ve haftası kapsamında kamu personeline yönelik ‘Kamuda Etik Kültürü’ konulu eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.