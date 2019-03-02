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Kampüs’ün ulaşımı büyükşehir kontrolünde

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bulunan otobüs ve minibüs hareket noktasında incelemelerde bulunarak, öğrencilerin ulaşım sıkıntılarını dinledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:41
Kampüs’ün ulaşımı büyükşehir kontrolünde

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bulunan otobüs ve minibüs hareket noktasında incelemelerde bulunarak, öğrencilerin ulaşım sıkıntılarını dinledi.


Ulaşımda kalitenin artması, standartların korunup geliştirilmesi için Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ile Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu nezaretinde ekiplerin denetimleri devam ediyor. Merkez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hattında çalışan Van Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri, özel halk otobüsleri ve minibüslerin üniversite yerleşkesinde bulunan hareket noktasında giderek incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, öğrencilerin sorun ve taleplerini de not alarak mevcut küçük problemlerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Şoför ve yolcu iletişimi konusunda da önemli uyarılarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, şoförlere yolcu taşımada daha titiz davranmaları gerektiğini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, ‘‘Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve Vali Yardımcımız ile Genel SekreterimizSinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampüs de ulaşım alanında varsa sıkıntıları görmek adına yerinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerimiz genel itibariyle ulaşımdan memnun. Fakat öğrencilerimiz en ufak bir problemlerinde Büyükşehir Belediyemizin iletişim numarası olan 444 4 465 ve Whatshapp ihbar hattımız olan 0530 297 52 52 numaradan 7/24 bizlere ulaşabilirler. Çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecektir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:41
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