Kampüste kahve molası

Akdeniz Üniversitesi Tanıtım ve Organizasyon Topluluğu (AKTOT) “Coffefestüni” festivali ile kahve keyfini üniversite öğrencilerinin ayağına getirdi.

Antalya’da geçen sene ilk defa kahve festivali düzenleyen AKTOT, bu sene festivali Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın desteği ile mühendislik fakültesi yolunda gerçekleştirdi.6-7-8 Mart’ta düzenlenen festivalde öğrenciler doyasıya kahve içerken, bilgisayar oyunları da oynayarak keyifli vakit geçirdiler. Öğrencilere çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı festivalde aynı zamanda gece showları için büyük bir sahne kuruldu. Gecede sahne alan gruplar ve DJ performanslarıyla eğlenen öğrenciler organizasyondan son derece memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Festivalde sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarına yardım amaçlı kıyafet ve kırtasiye malzemesi toplanması için stant kuran topluluk üyeleri aynı zamandafestival alanına sokak hayvanları için su ve mama kabı koyarak hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturdular.Festival alanına yerleştirmiş oldukları nostaljik arabaları öğrencilerin kahve içebileceği şekilde dizayn eden topluluk tüm masrafları sponsorlardan karşılayarak üniversite öğrencilerinin hiçbir harcama yapmadan doyasıya eğlenmelerini sağladılar. 40 kişilik ekipten oluşan topluluk bu organizasyon için bir sene boyunca uğraştıklarını ve festival biter bitmez önümüzdeki sene için hazırlıklara başlayacaklarını söylediler.