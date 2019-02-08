0553 313 94 23

Kampanyasına zeybek oynayarak başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını koyan Mehmet Bayındır, Ödemiş'teki mahallesinde vatandaşa seslendi, zeybek oynayıp türkü söyledi

08 Şubat 2019 Cuma 17:06
Kampanyasına zeybek oynayarak başladı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Mehmet Bayındır, kampanyasına Ödemiş'te zeybek oynayıp türkü söyleyerek başladı.

İzmir'de özel bir hastanede doktorluk yapan Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yürüttüğü kampanya kapsamında doğup büyüdüğü Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu.

Meydanda toplanan vatandaşlara seslenerek oy isteyen Bayındır, İzmir'in, diğer kentlerin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını bildiğini belirterek, "Beni seçerseniz çok harika olacak. Hiçbir yerden destek vesponsor olmadan organik ve hormonsuz bir şekilde yola çıktım." dedi.

Bağımsız aday Bayındır, konuşmasının ardından mahalle meydanında, İzmir'inKavakları ve Kerimoğlu Zeybeği türkülerini söyledi, Ödemiş Kuvayi Milliye Derneği üyesi efelerle zeybek oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:06
  1. Bağımsız
  2. büyükşehir
  3. Mehmet Bayındır
  4. türkülü kampanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu'da FETÖ/PDY davaları
    1. Bolu'da FETÖ/PDY davaları
    2. Yanardağ patladı, 500 kişi köyde..
    3. Rusya S-400'leri ateşledi
    4. Yıldırım'dan, Beykoz'da esnaf ziyareti
    5. Emekli çiftin ev hayalini "çalan"..
    6. Bakan Gül, AK Parti'nin Yenimahalle..
    7. Çorumlu öğrenciler NASA çalışanı..
    8. "Pakistan her zaman ABD için önemli..
    9. "Pakistan her zaman ABD için önemli..
    10. "Sahte haberlerle başa çıkmayı..
    11. Yolda gördüğü eski sevgilisine ateş..
    12. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    13. JAK timinden Palandöken'de gerçeği..
    14. Öğrenciler "Opera Tur"a katıldı
    15. FETÖ'den tutuklu bulunan Atilla Taş..
    16. Belediye başkan adaylarından..
    17. Instagram ve WhatsApp'taki efsane..
    18. AK Parti ve MHP teşkilatlarından..
    19. Doğum izni parası ne kadar oldu 2019?..
    20. Tasman Buzulu'ndan dev buz parçaları..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları