Kampanyasına zeybek oynayarak başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını koyan Mehmet Bayındır, Ödemiş'teki mahallesinde vatandaşa seslendi, zeybek oynayıp türkü söyledi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Mehmet Bayındır, kampanyasına Ödemiş'te zeybek oynayıp türkü söyleyerek başladı. İzmir'de özel bir hastanede doktorluk yapan Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yürüttüğü kampanya kapsamında doğup büyüdüğü Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenerek oy isteyen Bayındır, İzmir'in, diğer kentlerin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını bildiğini belirterek, "Beni seçerseniz çok harika olacak. Hiçbir yerden destek vesponsor olmadan organik ve hormonsuz bir şekilde yola çıktım." dedi. Bağımsız aday Bayındır, konuşmasının ardından mahalle meydanında, İzmir'inKavakları ve Kerimoğlu Zeybeği türkülerini söyledi, Ödemiş Kuvayi Milliye Derneği üyesi efelerle zeybek oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.