Kampanyanın son haftasında 1 milyonluk konutlar yok sattı

Son yılların en büyük fırsatlarını barındıran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasında son 24 saate girildi. Kampanyaya katılan şirketlerin projeleri arasında en büyük ilgi İstanbul’un yeni havalimanına yakın konumda inşa edilenlere gösterildi. Emlak Konut GYO’nun çözüm ortağı olan Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir, Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları, İnyata- EGY ve İNTES imzalı Adım İstanbul, Kuzey Yakası Ofisleri, Sur Yapı’nın Bahçekent Semt ve Dağ Mühendislik imzalı Bahçekent Tual projelerine akın eden yatırımcılar kampanya için ayrılan dairelerin tamamını satın aldı. Emlak Konut GYO güvencesiyle kampanyada yer alan 40’a yakın projede, iki ayda 2 bin 300 civarında konut satıldı.

1.5 saatte tükendi

Peşinat tutarını yüzde 10’a düşüren ve yüzde 10 indirim imkânı sunan ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasına dahil olan Tahincioğlu’nun 843 dairelik Nidapark Kayaşehir projesinin Elmas etabında yer alan 54 adet 4+1 tipi daire 1.5 saatte satıldı. Ortalama metrekaresi 7 bin lira olan ve her biri 1 milyon lirayı aşan değerle sahiplerini bulan dairelerden ilk adımda yüzde 10 kazançlı çıkan yatırımcıların, teslimin ardından kazanç oranları yüzde 30’ları bulacak. Gelecek yıl teslim edilecek projedeki dairelerin tümü tükenmiş oldu.

135 daire hemen satıldı

Yeni havalimanına yakınlığı ile bilinen Kayaşehir’de konumlanan Avrupa Konutları’nda Emlak Konut GYO’ya ait 135 daire de kampanyaya dahil edilerek bir gün içerisinde sahiplerini buldu. Böylece projede kampanya için ayrılan dairelerin tümü satılmış oldu.

Bahçekent’in yıldızı parlıyor

Bahçeşehir’in yanı başında yükselen Tual Bahçekent ve Bahçekent Semt de, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasına dahil edilerek yatırımcıların en çok rağbet ettiği projeler arasında yer aldı. Bu projelerdeki son daireler ise sahiplerini bekliyor.