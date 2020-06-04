Kampanya sonrası konut fiyatlarında fahiş artış

Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredi kampanyası emlak piyasasındaki fırsatçıları harekete geçirdi. "Talep artışı olacak" beklentisiyle sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında bir gecede fahiş artışlar yaşandı. Yüzde 0.64’lük faizi gören fırsatçılar, ilan ve alışveriş platformlarında da anında boy gösterdi. Paket açıklanmadan 1 gün öncesine göre fiyatlara yapılan zamlar yüzde 30’u buldu.

Yaptırım gerekiyor

Akşam’dan Özgül Öztürk'e konuşan emlakçılar ve tüketici örgütleri temsilcileri, söz konusu fırsatçılara karşı ağır yaptırımlar getirilmesini istedi. İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizamettin Aşa, faiz indirimleriyle birlikte fiyatı bir gecede artıran müteahhit ve ev sahipleriyle karşılaştıklarına dikkat çekti.

Mutlaka pazarlık yapın

Konut alacak vatandaşların emlakçıyı suçladığına dikkat çeken Aşa, “Oysa hiçbir emlakçı ev fiyatları artsın istemez, çünkü satışlarımızı yavaşlatır. Biz bu kampanya piyasayı canlandırır diye seviniyorduk. Birinci el konut satışlarında bankalar 27 Mayıs’tan önce uygulanan fiyatların üzerinde satan müteahhitlere kredi vermeyeceğini açıkladı. Ancak ikinci elde öyle bir mekanizma yok. Bu nedenle ev almak isteyen vatandaşlarımız bir evi almadan önce çok iyi bir fiyat araştırması yapsın. Sonra da pazarlık yaparak alsın. Faiz indirimiyle fiyatları artıranları ise bankalara ve yetkili kurumlara ihbar etmeliler” dedi.

Fırsatçılar doğdu

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı ise “Tarihi kampanya sonrası en düşük ve en uzun vadede finansman ile konut sahibi olma fırsatı doğdu. Ancak bu fırsatı değerlendirmek isteyen bazı fırsatçılar da satış ilanlarındaki fiyatları artırarak kâr etme peşine düştü. Özellikle bazı müteahhitler kampanya sonrası ellerinde kalan sınırlı daireleri yüzde 5-10 seviyesinde yukarı çektiler. Örneğin geçen hafta 400 bin lira üzerinden satış ilanı olan bir daire için mal sahibi kampanya sonrasında satış rakamını 420 bin liraya yükseltti” diye konuştu.

Görev emlakçılarda

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral da “Faizler düştü diye müteahhitler veya 2. el konut satışı yapanlardan bazıları fırsatçılık yapıyor. Piyasada sıkıntı olduğu zaman 400 bin TL’lik dairesini 350 bin TL’ye satmak isteyenler bugün 450 bin TL’ye satmayı düşünüyor. Son günlerde bu tür örnekler oldukça çoğaldı. Faizler düşünce fiyatlar yükseldi. Bu gerçekten çok üzücü. Çünkü sıkıntılı süreçte çok daha düşük fiyata dairelerini satmaya çalışanlar faizler düşünce fiyatları yükseltiyor. Meslektaşlarım, fırsatçılık yapanların yanına müşteri götürmesin” diye konuştu.

"Yüzlerce şikayet telefonu alıyoruz"

Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2 gün içinde yüzlerce şikayet telefonu aldıklarını ifade eden Tüketiciler Birliği Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin şunları kaydetti:

"Yoğun şikayetler nedeniyle kredi veren kamu bankalarının müdürleriyle görüştüm. Onlar da bu durumdan çok rahatsız. Türkiye’de yaptırımlar maalesef yetersiz. Gramajdan çalan da fiyatları artıran müteahhit ve ev sahipleri de aynı zihniyette."

Bir gecede 250 bin TL

Yılbaşında 639 bin lira fiyat isteyen bir satıcı konutuna 1 Mayıs’ta 800 bin lira isterken kredi paketi açıklanınca bu rakamı 1 milyon 50 bin lira yaptı.







Nisan'da satışlar yüzde 55 gerilemişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 348 bin konut satıldı. 2020 yılında bu rakamın 1.5 milyon çıkması bekleniyordu, ancak virüs salgını nedeniyle konut satışları ciddi oranda geriledi. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında geçen aynı ayına göre yüzde 55.5 azalarak 42 bin 783 düzeyine geriledi. 5 banka tarafından 3 gün önce başlatılan sıfır konut için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0.74 faiz oranlı kredi kampanyasıyla Türkiye’deki 2 milyona yakın konut stoğunun eritilip, piyasanın canlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Akşam