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Kampanya ile 5 bin kitap topladılar

Sivas, Ankara, Batman ve Şanlıurfa'da yürütülen "Kitaplarla Kurulan Dostluklar" kampanyasında toplanan 5 bin kitap, okulların kütüphanelerine teslim edildi

25 Kasım 2018 Pazar 11:08
Kampanya ile 5 bin kitap topladılar

Sivas, Ankara, Batman ve Şanlıurfa'da yürütülen "Kitaplarla Kurulan Dostluklar" kampanyasında 5 bin kitap toplandı.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları, Batman Gercüş Dicle Anadolu Lisesi ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki köy okulları ile "Kitaplarla Kurulan Dostluklar" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 45 gün süren kampanyada 5 binden fazla kitap toplandığını dile getiren Hoplamaz, "Bunların yarısı okuma kitabı, bir o kadarı da özellikle son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmaları için yararlanabileceği akademik kitaplar." dedi.

Kampanyanın amacı hakkında da bilgi veren Hoplamaz, şunları kaydetti:

"Kampanyamızda 4 ildeki öğrencilerin birbirleriyle temasa geçmeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kuvvetlendirmeleri hedeflenmiştir. Projedeki hedef sayımız 3 bin kitap toplamaktı, şu an 5 binden fazla kitap toplandı. Bir kısmı Hilvan'daki köy okullarına şimdiden dağıtıldı. Yine bir kısmı Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesinin kütüphanesinde yerini aldı. Bize de gönderilen kitaplar iki bini geçti. Akademik kitaplarımız öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak, öğrencilerimize sınav maratonunda bir ivme kazandırmak istedik. Destek olan okul idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Daha önce kitapseverlerin Zara Anadolu Çok Programlı Lisesi kütüphanesine 8 bin kitap kazandırdıklarını anlatan Hoplamaz, son gelenlerle kütüphanedeki kitap sayısının 10 bine yaklaştığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:08
  1. Batman
  2. Sivas
  3. Ankara MEV
  4. Gercüş Dicle
  5. Şanlıurfa
  6. Zara Anadolu Çok Programlı Lisesi

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