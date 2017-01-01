Kampanya destekli artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı bu verilerin illere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti: İstanbul 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17,2) yer aldı. İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan, 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 artarak 47 bin 648’e çıktı.

YARISI İLK KEZ SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 64’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 923 konutla en yüksek payı (yüzde 17,4) aldı. İstanbul’u 4 bin 279 konut satışıyla Ankara, 2 bin 937 konut satışıyla İzmir takip etti.

İKİNCİ EL DE YÜZ GÜLDÜRDÜ

İkinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artış göstererek 62 bin 349’e çıktı. İstanbul 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 17 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,7 oldu. İstanbul’u 7 bin 799 konut satışıyla Ankara, 3 bin 951 satışla da İzmir takip etti.

2 bin 60 konutu yabancı aldı

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Bu alanda ilk sırada 764 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 525 satışla Antalya, 117 satışla Bursa, 83 satışla Ankara ve 74 satışla Yalova izledi.

RAKAMLAR SEKTÖRÜ UMUTLANDIRDI

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı konut satış rakamları sektör temsilcilerinin moralini yükseltti. Patronlar ve uzmanlar; yüksek faiz, maliyet artışı gibi zorluklara rağmen gerçekleşen satışları başarı olarak değerlendirdiler. İşte bunlardan birkaçı:

ERA Gayrimenkul Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gürkan Akkuş:

Sonuçlar hem gayrimenkul sektörü hem de gayrimenkul sektörüne bağlı 200’den fazla yan sektör için oldukça umut verici bir gelişme. Sektörde konuta olan sürekli bir talep olduğunu yakından izliyoruz ancak faizlerin yüksek olmasından kaynaklı alımların ertelendiğini görüyoruz. Yapılacak düzenlemelerle birlikte ülkenin ekonomisinde de ciddi oranda hareketlenme yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil:

Bizler de özel sektör temsilcileri olarak ekonomi ve sektörümüz için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyor, fedakarlıklar göstererek sektörün canlılığını koruması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yakalanan ivmenin Haziran ayının sonuna kadar uzatılan peşinat ve indirim kampanyasının etkisiyle birlikte artış göstermeye devam ettiğini görmüş olduk.

Abdüssamet Bahadır/ Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yard.:

Rakamlara baktığımızda uzun zamandır beklediğimiz hareketliliğin başladığını görüyoruz. Bir önceki ay bunun sinyallerini almaya başlamıştık. Önümüzdeki dönemde bunun etkilerini daha çok hissedeceğiz.

İNDER Genel Başkanı Nazmi Durbakayım:

Aylık bazda gerçekleşen 119 bin 413 adetlik satışın yüzde 39.9’un ipotekli satışlardan olması, konut alıcılarının tercihini ortaya koyuyor… Faizlerin daha da yükselmesi, ekonominin dinamosu olan inşaat sektörüne sarsıcı bir darbe indirmek anlamına gelir. Yüksek faiz oranları, alımlar üzerinde baskı yatarken konut üretimindeki maliyetleri de artırmaktadır. Aynı zamanda konut üreticilerinin yatırım maliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Tamamen durgunluğa giren arz ve talep dengesi, Türk ekonomisindeki dengeleri de altı üst ediyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:

Görülen satış artışında, 15 Mayıs-30 Haziran’da yapılan konut kampanyasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. İpotekli satışlara baktığımızda da 47 bin 648 konut satışıyla 2017 Haziran’a göre yüzde 35 artış yaşanmış. Mayıs ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 29’luk bir yükseliş, birinci el satışlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış söz konusu. Faizle ilgili aşağı yönlü hareket ve faizsiz satışlar konut alıcılarının psikolojisini olumlu yönde etkiliyor.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu:

Konut kampanyasının haziran sonuna kadar uzatılması bu artışta etkili oldu. Yüzde 20 indirim avantajı, KDV ve tapu harçlarındaki indirim de konut alıcısını harekete geçirdi. Yabancıya satışlarda da haziranda geçen yılın aynı dönemine göre artış var. Buradan yüksek döviz kurunun yabancı yatırımcının iştahını kabarttığı yorumunu çıkarıyoruz.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur:

Haziranda çok ciddi artış yaşanması sevindirici. Faizlerin tekrar düşmesi ve teşviklerin sürmesi yüksek satış rakamının sürmesini sağlayacaktır.