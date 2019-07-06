0553 313 94 23

Kamp yönetimi vatandaşlara kumsaldan geçişini engelledi

Erdek İlçesi Düzler Bölgesi’nde yer alan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı yönetimi vatandaşların kampın önünden geçişini yasaklamak için sahili taş ve beton ile geçişlere kapattı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:46
Kamp yönetimi vatandaşlara kumsaldan geçişini engelledi

Erdek İlçesi Düzler Bölgesi’nde yer alan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı yönetimi vatandaşların kampın önünden geçişini yasaklamak için sahili taş ve beton ile geçişlere kapattı.


Erdek’in en eski yazlık kamplarından biri olan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı, sahil geçidini beton ve taş dökerek yaya geçişine kapatınca, vatandaşlar geçişleri denizden sağlanmaya başladı. Kamp yönetimi bundan yaklaşık 15 yıl önce de sahile beton rıhtım yapılmış ancak belediye tarafından yıkılmıştı. Bugün ise taşlarla sahil doldurulduktan sonra rıhtım daha ileriye götürülerek taşlar üzerine beton dökülerek yeniden bir rıhtım yapılarak, sahilden geçiş tamamen engellendi. Halk Bankası Eğitim ve Dinlenme Kamp Tesislerinden, kumsal alanı takip ederek Düzler istikametine gidecek olan vatandaşlar, Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı bahçesinin tahminen denize kadar kapatılması nedeniyle geçişleri denizin sığ kısımlarından geçerek gerçekleştirebiliyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, beton ve taş ile yaya trafiğine kapatılan kumsal alanın yeniden ulaşıma açılmasını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı
    1. Su ve kanalizasyon idaresi personel..
    2. Arabanın içinde korkunç infaz! Ekipler..
    3. TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7..
    4. Ambulans alev aldı, sağlık personeli..
    5. Kayalıklardan düşen öğrenci..
    6. GÜNCELLEME Mersin'deki metil alkol..
    7. KKTC’de eski Maliye Bakanı’nın evine..
    8. Kamp yönetimi vatandaşlara kumsaldan..
    9. "Türkiye'nin Kitap Kurtları"..
    10. Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta..
    11. Sahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi..
    12. Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme
    13. Baba kız aynı anda üniversiteden mezun..
    14. TEM’de zincirleme kaza, otoyol trafiğe..
    15. Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır..
    16. Sivas’ta Süper Enduro Festivali
    17. "Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum"
    18. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden sıcak..
    19. 23. Alan Yaylası Şenlikleri yapıldı.
    20. Kim bu Yavuz Saltık? Ekrem..
    21. “Telefonunuzun radyasyon yayılım..
    22. Fransa Bisiklet Turu
    23. “Aeneas Rotası Projesi” İstanbul’da..
    24. Edremit Kaymakamlığı orman..
    25. Ekrem İmamoğlu'na dokunan elin sahibi...
    26. Isparta’da kaçak içki operasyonuna 1..
    27. Yaralı dağcıya nefes kesen kurtarma..
    28. Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta iki..
    29. Küresel ısınmanın geldiği son noktayı..
    30. Türkiye İşitme Engelliler Bowling..
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!