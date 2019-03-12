0553 313 94 23

Kamp ateşinde sürpriz evlilik teklifi

Karabük’te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan’a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

12 Mart 2019 Salı 22:04
Kamp ateşinde sürpriz evlilik teklifi

Karabük’te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan’a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.



Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Yücel, Keltepe’de yaptıkları kampta gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Dernek başkanlığı görevinin yanı sıra postacılık işinde çalışan Yücel, 150 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için kamp etkinliği gerçekleştirdi. Konarı köyü İkizkavuşturan mevkiindekurulan kampta 27 yaşındaki genç projeksiyondan izledikleri filmi yarıda kestirip kız arkadaşı için hazırladığı ve kendisinin yer aldığı kısa filmi izletmeye başladı. Yücel, hazırladığı kısa filmde kız arkadaşı Merve Özkan ile 3 yıl önce aynı yerde kamp yaptıklarını ve gelecek hakkında konuştuklarını belirterek, evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşının yanına gitti. Sevgilisinin önünde diz çöken Yücel, evlilik teklifinde bulundu.



25 yaşındaki genç kız teklif karşısında şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının alkışları arasında evlilik teklifini kabul etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    1. Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele..
    4. "Yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor"
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilerin..
    6. İngiliz parlamentosu revize edilmiş..
    7. Polonya'da öldürülen Türk gencin katil..
    8. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    9. Erzurumspor, Trabzonspor maçı..
    10. "FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter..
    12. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü..
    13. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    14. Van’da park halindeki kamyonetten 51..
    15. Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları..
    16. "Yargının, adaletin çıtasını çok daha..
    17. "Bu köklü kulüp yaşamalı"
    18. "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu..
    19. Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' yorumu:..
    20. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet..
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    23. Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele..
    24. Bomba iddia: Trump, kızını ve damadını..
    25. Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı
    26. "Burunlarından fitil fitil getirmezsek..
    27. Isparta'da minibüs iki otomobile..
    28. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    29. Okul servisi şoförü aracın içinde ölü..
    30. Oktay, Malazgirt Radyosu yayınına..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü