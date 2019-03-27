MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, 65 bin metrekare alana yapılan ve yeşilliğiyle şehre yeni bir görünüm katan Kamor Millet Bahçesi, hizmete açıldı.

Mardin'de içerisinde 54 bin metrekare yaşam ve piknik alanı, 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan futbol, voleybol, basketbol sahaları, bin kişilik kır düğün salonu, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro ile lokanta, kafeterya ve otopark alanın bulunduğu toplam 65 bin metrekareden oluşan Kamor Millet Bahçesi, şehre yeni bir görünüm kazandırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimler Yarışması"nda, "Vatandaş Odaklı" dalda ödüle layık görülen Kamor Millet Bahçesi, Mardinlilerin rahat bir nefes alacağı yeşil alanda aileler huzur içinde dinlenebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Kamor Millet Bahçesinin kentin güzelliğine güzellik kattığı belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak sadece altyapı çalışmaları yapmadıklarına değinen Yaman, "Sadece kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri, yol çalışmaları yapmıyoruz. Ulaşım, sosyal donatı alanları, çocuklar için spor ve kültürel alanlar oluşturuyoruz. Kadınlar için çalışmalar yapıyoruz. Gençler için çalışıyoruz ve bunun yanında şehirdeki yeşil alanı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde millet bahçeleri oluşturduklarını aktaran Yaman, Kamor Millet Bahçesi'nin yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanda ve kent merkezine yürüme mesafesinde olduğunu söyledi.

Mustafa Yaman, şöyle konuştu:

"Piknik, yürüme, çocuk parkları, amfi tiyatro, spor, kır düğün alanları ile yemek yiyecekleri mekanlar var. Özellikle Artuklu ilçesindeki vatandaşlarımızın bütün boş zamanlarını burada geçireceklerine inanıyorum. Yeşil alanı çok yüksek bir mekan. Masal şehri Mardin'e güzellik kattı."

Millet bahçelerinin konforun en üst düzeyde yer aldığı alanlardan olduğunu ifade eden Yaman, daha yeşil bir kent için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Vatandaşlardan Burak Erdem ise kentin ihtiyacı olan yeşil alan oluşturulduğunu dile getirerek, "Daha önce alan atıl durumdaydı. Kayyumla birlikte burası bambaşka bir alan haline döndü. Bizim gönül rahatlığıyla gelebileceğimiz bir mesire alanı oldu. Engelli asansörüne kadar herkesi ve her şeyi düşünmüşler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.